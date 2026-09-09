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Blu Radio  / Política  / Presentan moción de censura contra ministro de Defensa por muerte de menores en bombardeos
Primicia

Presentan moción de censura contra ministro de Defensa por muerte de menores en bombardeos

La oposición radicó el recurso tras el operativo militar contra disidencias de las FARC en El Retorno, Guaviare, donde fallecieron tres adolescentes víctimas de reclutamiento.

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Abelardo De La Espriella y general Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa
Foto: X general Jorge Eduardo Mora
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Congresistas de la oposición radicaron formalmente una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para que responda políticamente ante el Congreso de la República por el fallecimiento de tres menores de edad durante una operación militar.

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El recurso legislativo se fundamenta en la responsabilidad del jefe de la cartera ministerial en la definición de la política operacional que derivó en la muerte de los adolescentes, quienes habían sido víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las disidencias de las FARC.

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Las muertes ocurrieron el mes pasado en el municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, luego de un bombardeo desplegado por la fuerza pública contra una estructura de esa organización armada al margen de la ley.

Material de guerra decomisado y disidentes muertos tras operativo en Guaviare
Material de guerra decomisado y disidentes muertos tras ombardeo en Guaviare
Foto: FFMM

Así las cosas, la mesa directiva del Congreso procederá este jueves a revisar y acreditar que la solicitud cumple formalmente con la totalidad de los requisitos constitucionales y legales vigentes para su trámite.

Una vez surtido el paso de verificación técnica de los documentos y respaldos radicados, la corporación definirá la fecha de la citación para llevar a cabo el debate de control político frente al ministro.

Votación programada para la próxima semana

Tras la realización del debate en el recinto legislativo, la moción de censura será sometida a votación de las bancadas durante la jornada del miércoles o jueves de la próxima semana.

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Mediante esta votación, el Congreso de la República determinará si despoja del cargo al jefe de la cartera de Defensa o si respalda su gestión al frente de la fuerza pública.

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