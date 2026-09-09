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Vicepresidente Restrepo estará encargado de la coordinación interinstitucional

El presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto en el cual le delega algunas funciones al vicepresidente José Manuel Restrepo.

José Manuel Restrepo.
José Manuel Restrepo.
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella firmó el decreto por medio del cual le delega vicepresidente José Manuel Restrepo la coordinación interinstitucional e intersectorial de las diferentes iniciativas estratégicas para el país.

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Es importante recordar que el presidente Abelardo De La Espriella había dicho en campaña que Restrepo cumpliría varias funciones en el Gobierno.

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“Confiar al vicepresidente de la República la misión general de coordinación interinstitucional e intersectorial de las iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica, desarrollo de inversión nacional y extranjera e inserción estratégica de Colombia en el contexto internacional”, señala el decreto firmado por el mandatario.

José Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella
José Manuel Restrepo y Abelardo De La Espriella
Foto: captura de video

Restrepo deberá buscar la articulación de las distintas entidades del Gobierno y la colaboración con las demás ramas del Estado así como con las entidades territoriales.

“El vicepresidente de la República podrá expedir los instructivos, circulares o documentos que considere necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas”, señala el documento.

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