Marco Rubio promete pronta reunión entre Trump y De La Espriella: "Es fanático del Tigre"

Este 8 de septiembre, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla para adelantar una agenda de cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad, economía y operaciones en contra del narcotráfico, tema de interés también para Donald Trump.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que ambos mandatarios se reúnan personalmente, Rubio aseguró que “a Trump le encantaría”, pero hasta el momento no se ha adelantado ninguna reunión o fecha en la cual esto pueda llegar a suceder, pero dejó claro que “es fanático del Tigre” y esto podría suceder mucho antes de lo esperado.

“Al presidente le encantaría. El presidente de Colombia ha hecho una promesa, de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer al presidente Trump a Colombia. El presidente es un fanático del ‘Tigre’, como él le dice, y quisiera reunirse con él (...) Todo es posible, no está programado hasta este momento, pero ya han hablado por teléfono un par de veces, y sé que el presidente está muy entusiasmado con su elección y con lo que esto puede representar para nuestras relaciones con los países”, puntualizó Rubio.

Abelardo De La Espriella y Donald Trump. Foto: AFP y EFE

Es importante recordar que desde que se conoció la posibilidad de que De La Espriella se convirtiera presidente de Colombia, Trump, en sus redes sociales, mostró su apoyo y aseguró que “era la salvación para el país ante la amenaza de una izquierda peligrosa”, pronunciamiento que, en su momento, causó un fuerte malestar en diversos partidos políticos en el país.



Por otro lado, Rubio resaltó el trabajo que ha adelantado el nuevo Gobierno en la lucha contra las drogas y el ataque contra lo que ellos consideran "grupos terroristas", que no solo ponen en riesgo a Latinoamérica, sino a los Estados Unidos y han sido prioridad de la agenda de Donald Trump durante su mandato.

Según Rubio, Trump ha manifestado su tranquilidad del trabajo por De La Espriella y espera que en una futura reunión se puedan llegar a mayores acuerdos que sean a favor de los interese de los dos países, respetando "la soberanía del mandatario colombiano".