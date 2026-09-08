Acuerdos de Barranquilla: los compromisos de Colombia con EE. UU., anunciados por De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, permitió establecer una nueva hoja de ruta para la relación bilateral, con compromisos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión, migración y cooperación frente a la situación de Venezuela.

El mandatario denominó esta hoja de ruta como los “Acuerdos de Barranquilla”, estructurados alrededor de tres grandes objetivos: reconstruir el país, recuperar la economía y “blindar el hemisferio”.

Según De la Espriella, Colombia buscará fortalecer nuevamente su relación estratégica con Estados Unidos y convertirse en su principal socio de seguridad en Suramérica. Para ello, aseguró que el país está dispuesto a asumir metas anuales, indicadores verificables y compromisos concretos.

Uno de los principales compromisos planteados por el Gobierno colombiano está relacionado con el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y defensa.



De la Espriella reiteró ante Marco Rubio su propuesta denominada Plan Patriota Siglo XXI, con la que pretende modernizar diferentes capacidades de la Fuerza Pública, entre ellas aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa y fuerzas especiales.

El presidente aseguró que Colombia aportará recursos propios y buscará que Estados Unidos contribuya con financiación y capacidades para enfrentar amenazas que, según dijo, son cada vez más sofisticadas.

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En materia de drogas, además, el mandatario anunció un cambio en la estrategia y afirmó que Colombia comenzará nuevamente con las fumigaciones de cultivos ilícitos. “Vamos a cumplir nuestra parte”, sostuvo De la Espriella, al referirse a los compromisos que Colombia asumiría dentro de esta nueva etapa de cooperación con Washington.



Disciplina fiscal y búsqueda de inversión

Además de hablar de seguridad, el presidente también dijo que Colombia se comprometió a avanzar en disciplina fiscal, eficiencia del gasto público, seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión.

La intención, explicó, es atraer capital estadounidense hacia proyectos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

El Gobierno colombiano también pidió a Estados Unidos acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar instrumentos de financiación que permitan respaldar la transición económica sin afectar la recuperación del país.

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De esta manera, uno de los componentes centrales de los acuerdos planteados en Barranquilla será buscar mecanismos de cooperación, inversión y financiación en los que participen agencias estadounidenses, empresas privadas y compañías de ambos países.

Otro de los compromisos planteados está relacionado con la migración. De la Espriella aseguró que Colombia profundizará el intercambio de información con Estados Unidos y la cooperación en herramientas biométricas, identificación de personas requeridas, lucha contra las redes de tráfico de migrantes y fortalecimiento de los controles fronterizos.

En este punto, el mandatario también le pidió a Marco Rubio estudiar la posibilidad de reabrir el consulado de Estados Unidos en Barranquilla, ciudad que calificó como la “capital alterna de Colombia”.

De acuerdo con De la Espriella, Barranquilla tuvo anteriormente una representación consular estadounidense que posteriormente fue trasladada a Bogotá, por lo que insistió en que el Gobierno colombiano espera que esta sede pueda volver a funcionar en la capital del Atlántico.

Sobre la situación fronteriza con Venezuela, el presidente De la Espriella sostuvo que lo que ocurre en el vecino país tiene efectos directos sobre Colombia en asuntos como seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, presencia de organizaciones armadas y energía.

Por esa razón, aseguró que Colombia participará junto con Estados Unidos en los esfuerzos orientados a garantizar la estabilidad regional y fortalecerá la cooperación fronteriza, migratoria y de seguridad.

Frente al Escudo de las Américas, el mandatario aseguró que el país cumplirá plenamente sus responsabilidades y que Medellín será la sede de esta estrategia, cuyo objetivo es enfrentar el crimen organizado. “Vamos a hacer todo lo que sea necesario por atacar el crimen organizado”, afirmó el presidente.