Así fue recibido Marco Rubio en Barranquilla antes de su reunión con el presidente De La Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Barranquilla para reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con quien dialogará sobre seguridad, comercio y cooperación regional.

Rubio aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz del municipio de Soledad, que sirve a Barranquilla, a las 01:02 de la tarde para iniciar una gira por Latinoamérica que lo llevará también a Ecuador y Perú, países con los que Washington quiere estrechar lazos políticos.

Rubio fue recibido en el aeropuerto por el canciller colombiano, Omar Bula, y la embajadora del país suramericano en Washington, María Consuelo Araújo.

Fue recibido con honores militares bajo el calor de la capital del departamento colombiano del Atlántico, donde la temperatura supera los 32 grados centígrados y la humedad supera el 70 %.



Una vez terminó la breve ceremonia, Rubio se desplazó hacia el Batallón Paraíso de Barranquilla, que desde que De La Espriella asumió el cargo el pasado 7 de agosto se convirtió en la sede alterna de la Presidencia colombiana junto con el Palacio de Nariño en Bogotá.

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Está previsto que Rubio se entreviste allí con De La Espriella. Por el momento no está confirmado si ambos comparecerán ante los medios tras su reunión.

La primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump se produce a un mes de la toma de posesión de De La Espriella, y con la lucha contra el narcotráfico y el comercio bilateral entre los principales temas de la agenda.

El canciller Bula aseguró este martes en redes sociales que la visita de Rubio marca el comienzo de la alianza bilateral con el Gobierno de Trump, basada en el "respeto mutuo, la soberanía y la defensa" de los intereses nacionales.

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"Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De La Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región", dijo Bula.

El ministro detalló además que el Gobierno colombiano centrará la reunión en tres ejes principales: la seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, el comercio bilateral y la "defensa de los valores compartidos".

"La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente. Ese es nuestro enfoque y esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos", añadió el canciller.