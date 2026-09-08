El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó este martes en Barranquilla, donde tiene previsto reunirse con el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en el primer viaje del funcionario estadounidense al país desde que el mandatario asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

La visita convirtió a Barranquilla en el escenario de uno de los primeros encuentros diplomáticos de alto nivel del nuevo Gobierno colombiano. Rubio llegó a la ciudad como parte de una gira por Colombia, Ecuador y Perú, centrada en asuntos de seguridad y cooperación económica.

Antes de abordar el avión en Miami, el secretario de Estado explicó que espera avanzar en acuerdos comerciales con los tres países incluidos en su recorrido.

Aterrizó Marco Rubio en Barranquilla para reunirse con el presidente De La Espriella #VocesySonidos https://t.co/hYer98kYw5 pic.twitter.com/DExLNVO5ZF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 8, 2026

¿Qué hablarán Marco Rubio y Abelardo De La Espriella?

De acuerdo con la Cancillería colombiana, la reunión entre Rubio y De La Espriella permitirá revisar diferentes asuntos de la relación entre Bogotá y Washington.



Entre los temas previstos están:



Seguridad regional.

Lucha contra el narcoterrorismo.

Relaciones comerciales.

Cooperación internacional.

Rubio también señaló que Colombia, Ecuador y Perú son países con los que Estados Unidos comparte intereses relacionados con el combate al terrorismo y al crimen organizado transnacional.

El funcionario estadounidense afirmó además que América Latina ocupa un lugar importante dentro de la estrategia de seguridad nacional de la administración de Donald Trump.

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Sobre Colombia, Rubio destacó la reciente elección de De La Espriella y aseguró que mantiene una relación cercana con el mandatario colombiano y que este está alineado con Estados Unidos.

Barranquilla recibe al jefe de la diplomacia de EE. UU.

El encuentro se desarrolla en medio de un amplio dispositivo de seguridad en distintos puntos de Barranquilla.

La Alcaldía informó que las medidas corresponden a los protocolos establecidos para desplazamientos oficiales de alto nivel. Entre las disposiciones se contemplan cierres viales en los sectores donde se desarrollarán las reuniones y por los recorridos de las caravanas oficiales.

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La reunión tendrá lugar en una nueva sede alterna de la Presidencia ubicada en el norte de Barranquilla, que comenzó a funcionar recientemente.

La nueva sede presidencial en Barranquilla que ahora funciona como sede presidencial hacía parte anteriormente de la infraestructura del Batallón Paraíso, de la Segunda Brigada del Ejército.

El edificio fue construido en 1938 y tiene características de arquitectura neoclásica. Su adecuación forma parte de la decisión del Gobierno de establecer sedes alternas de la Presidencia fuera de Bogotá y trasladar actividades del Ejecutivo a diferentes regiones del país.

La sede cuenta con oficinas, espacios para reuniones, sistemas de comunicación y una sala de situaciones para el seguimiento de información relacionada con asuntos de seguridad.

