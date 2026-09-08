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Simulacro Nacional será el próximo 21 de octubre: se realizará en dos jornadas

Cada territorio podrá elegir qué fenómeno quiere simular, de acuerdo con sus propias condiciones y necesidades.

Foto simulacro- Policía de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. referencia simulacro Bucaramanga //Foto: Policía de Bucaramanga
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que el próximo 21 de octubre será el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias del 2026, un ejercicio que busca fortalecer la preparación y respuesta de los diferentes actores frente a situaciones de emergencia en el país.

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“Iremos más allá de evacuar: buscamos validar, decidir y mejorar. Vamos a evaluar nuestros planes, protocolos, mecanismos de coordinación y nuestra capacidad para tomar decisiones ante una emergencia”, aseguró Santiago Tamayo, director de la UNGRD.

Simulacro de evacuación.
Simulacro de evacuación. Foto UNGRD.

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El ejercicio según la Unidad se llevará a cabo en dos jornadas: la primera se realizará a las 10:00 a.m. y participarán entidades públicas y privadas, empresas, organizaciones sociales y comunitarias, instituciones educativas, familias y ciudadanía, quienes podrán verificar sus medidas de preparación, comunicación, coordinación y autoprotección.

A las 2:00 p.m. será el turno de las alcaldías y gobernaciones para validar sus Estrategias Territoriales de Respuesta a Emergencias (ETRE) y sus mecanismos de coordinación, toma de decisiones, gestión de información y activación de capacidades.

Desde la Unidad, aseguran que la importancia de fortalecer estas capacidades de respuesta se convirtieron en relevantes ante las emergencias que el país ha enfrentado recientemente y que han puesto a prueba a las instituciones y comunidades en diferentes territorios.

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“La invitación es a agendarse, participar y aprender. Porque prepararnos hoy nos permite proteger la vida y responder mejor cuando ocurra una emergencia”, agregó el director Tamayo.

Cali participará de simulacro a nivel nacional para conocer mecanismos de respuesta a emergencias
Alcaldía de Cali

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Cada territorio podrá elegir qué fenómeno quiere simular, de acuerdo con sus propias condiciones y necesidades. Entre los escenarios que pueden contemplarse están los sismos, inundaciones, incendios, movimientos en masa, avenidas torrenciales, actividad volcánica y otros eventos.

“De acuerdo con la Circular 79 del 31 de agosto de 2026, cada territorio podrá definir el escenario y las capacidades que evaluará, según sus condiciones de riesgo, responsabilidades y necesidades de preparación”, informó la UNGRD.

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