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Centroamericanos estarían buscando documentos colombianos falsos para viajar a Europa

Penagos aseguró que el fenómeno de falsa identidad y suplantación viene creciendo de manera “desproporcional” y que las autoridades trabajan en la anulación de cédulas obtenidas irregularmente.

Documentos falsos.
Documentos falsos. Imagen recreada con IA.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Una alerta sobre el aumento de casos de falsa identidad y suplantación en Colombia lanzó el registrador nacional, Hernán Penagos, durante el debate del presupuesto de 2027 en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

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El funcionario aseguró que se ha identificado un fenómeno que involucra a personas provenientes principalmente de Centroamérica, quienes estarían llegando al país con el propósito de obtener documentos colombianos de manera ilegal para posteriormente viajar hacia Europa.

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De acuerdo con Penagos, estas personas estarían recurriendo a redes criminales dedicadas a la suplantación y falsificación de documentos, aprovechando, entre otras razones, que los ciudadanos colombianos pueden ingresar a países como España sin necesidad de visa.

Imagen recreada con IA sobre falsificación de documentos.
Imagen recreada con IA sobre falsificación de documentos.

“La cantidad de personas centroamericanas que tratan de buscar redes criminales para suplantar documentos e irse hacia Europa está creciendo de una manera desproporcionada. Todos los días estamos trabajando con redes, se están anulando cédulas de ciudadanía y pasaportes, todos los días con la Fiscalía estamos trabajando para poder enfrentar”, agregó Penagos.

Uno de los principales llamados de Penagos está relacionado con la reputación internacional de los documentos colombianos, especialmente del pasaporte.

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“Saben ustedes que si se deteriora el documento de identidad de Colombia desde el punto de vista reputacional hay serias dificultades. Porque las demás naciones se ven obligadas a poner visas. Luego, tenemos que proteger mucho ese documento”, agregó Penagos.

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El funcionario explicó que si otros países perciben un aumento de casos de falsificación, suplantación o utilización irregular de documentos colombianos, podrían incrementar los controles para los viajeros nacionales e incluso establecer mayores restricciones de ingreso.

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