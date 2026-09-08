“Una aberración”: Marco Rubio dice que De La Espriella recibió cuatro años de desastre

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un duro balance sobre el estado en el que encontró las relaciones bilaterales entre su país y Colombia.

Según el alto funcionario norteamericano, el vínculo diplomático sufrió un fuerte deterioro durante el periodo presidencial anterior.

"Los últimos 4 años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar", sostuvo el representante de la diplomacia estadounidense tras concluir su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella.



Críticas al gobierno Petro

De acuerdo con lo expresado por Rubio en la capital del Atlántico, la actual administración colombiana recibió un panorama complejo en materia de gestión y seguridad pública.

"Desafortunadamente, este gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Ustedes están enfrentando los errores de los últimos 4 años y tienen que arreglar eso", aseveró.



El secretario de Estado añadió que este escenario se sumó a las afectaciones por el reciente terremoto, aunque enfatizó en que existen oportunidades para recomponer la agenda conjunta.

En sus declaraciones, Rubio también resaltó que la obligación principal de cualquier Ejecutivo es garantizar la seguridad de la ciudadanía y celebró los avances en esa materia.

Publicidad

Asimismo, expresó su satisfacción por regresar al territorio nacional y proyectó un cambio positivo en el trabajo coordinado entre Washington y Bogotá.

Abelardo De La Espriella y Marco Rubio Foto: Presidencia

"Me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años, y esperamos no solamente restaurar eso, pero también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países", concluyó.