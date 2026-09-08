Minminas sobre tarifas de energía: "Precios van a subir si esto se sigue recrudeciendo"

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió que las tarifas de energía podrían aumentar debido a que una menor disponibilidad de generación hídrica obligará a utilizar fuentes más costosas, entre ellas el gas.

Arboleda explicó que el Gobierno consiguió $1,5 billones para comenzar a pagar este mes recursos a las térmicas, una medida que, según señaló, permitirá aliviar su situación durante los primeros meses. Sin embargo, advirtió que esos recursos no serán suficientes para cubrir todo el periodo de El Niño.

"¿Qué va a pasar en los meses siguientes? Porque esa plata no va a alcanzar para todo el niño. En los meses siguientes lo que estamos tratando es de que los generadores que tengan algún excedente hagan contratos específicamente con esta estas empresas para que no estén descubiertas en la bolsa. Cuando las empresas están descubiertas en la bolsa, el precio de bolsa las coge pleno y eso es lo que también las pone en situación más compleja", explicó

En ese escenario, Arboleda advirtió que un eventual aumento de las tarifas estaría relacionado con el cambio en las fuentes necesarias para atender la demanda. A medida que disminuya la disponibilidad de agua, será necesario recurrir a generación térmica y a gas, cuyos costos son mayores.



“No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir. ¿Por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los hídricos los que van a atender toda la demanda”, señaló.

La ministra sostuvo que el precio del gas también viene aumentando por factores internacionales y que durante El Niño podrían presentarse mantenimientos o fallas.

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“Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer. Los precios en algún momento van a subir si esto se sigue recrudeciendo, pues ¿de dónde vamos a sacar la energía?”, agregó.

Fórmulas de tarifas de energía en Colombia Foto: AFP

Mientras tanto, la ministra reconoció que el panorama de El Niño es complejo y aseguró que, por ahora, no puede dar un parte de tranquilidad sobre el comportamiento del sistema.

“Recibimos un sector como históricamente no lo habíamos tenido. Yo les puedo decir que el niño que vamos a vivir ahora va a ser un niño que suma todos los problemas que hemos tenido en niños anteriores. Desde mi función en XM viví muchos niños y este niño recoge todas las problemáticas que teníamos antes en una sola, con un agravante adicional obviamente, y es que la demanda viene creciendo desmesuradamente”, agregó Arboleda

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En materia de gas, Arboleda aseguró que el país se encuentra en una “condición muy crítica” y que el ministerio adelanta una búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.

“Estamos haciendo una búsqueda exhaustiva a todo nivel de dónde tener gas. Sin importar el precio, porque es que no podemos jugar a eso ahorita en una situación como la que estamos”, señaló.

Entre las alternativas que están revisando mencionó la capacidad de las regasificadoras, posibles nuevos yacimientos, excedentes disponibles y también el carbón.

La ministra aclaró además que la resolución expedida por la CREG para incentivar el ahorro de energía no significa que todos los usuarios vayan a ser penalizados por su consumo. “Si ustedes siguen consumiendo lo mismo, no los van a penalizar”, explicó.

También anunció una subasta para identificar recursos adicionales que puedan incorporarse al mercado y contribuir a enfrentar El Niño.

Al mismo tiempo, la ministra aseguró que “hoy Ecuador se está quejando porque ya no le estamos ofreciendo casi energía”, aunque recordó que el esquema entre ambos países se creó bajo un principio de solidaridad. Sin embargo señaló que el Gobierno está revisando el tema.

“Nosotros nunca hemos vendido lo que no tenemos y que en este momento estamos replanteando obviamente porque Ecuador no es solo energía, hay otra serie de cosas que se transa con ellos, entonces es un tema de una decisión a otro nivel, pero somos conscientes obviamente que cuando lleguemos al punto de escasez y en este momento con la activación del estatuto de desabastecimiento ya a ellos no se les está ofreciendo tanta energía”, concluyó.