Tras reunión con EPM, Procuraduría alerta por riesgos de racionamiento y alza en tarifas

La Procuraduría General de la Nación y EPM revisaron medidas para aumentar la reserva de agua de Hidroituango ante la posibilidad de una intensificación de El Niño, con el objetivo de contar con mayor capacidad para generar electricidad durante los meses de menor disponibilidad de agua y reducir el riesgo de dificultades en el suministro de energía.

EPM explicó que adelanta gestiones ante la autoridad ambiental para evaluar el aumento gradual del nivel del embalse. El proceso debe cumplir las obligaciones de la licencia ambiental, mientras la Procuraduría hará seguimiento a las decisiones para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de la infraestructura.

Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Durante la reunión también se analizaron alternativas para reducir el riesgo de racionamiento y contener el impacto del aumento en los precios de la energía.

La Procuraduría pidió que las propuestas de EPM sean estudiadas por las autoridades competentes, teniendo en cuenta sus efectos económicos, ambientales y sociales.



Por una parte el Ministerio Público advirtió que el problema no depende únicamente de las condiciones climáticas. El sector enfrenta dificultades acumuladas, como la falta de nueva capacidad para producir energía, obstáculos para desarrollar proyectos y problemas económicos de algunas empresas.

Pero, hay otro punto importante y preocupante, que está relacionada con la disminución de los caudales, las altas temperaturas y una posible intensificación de El Niño. Una menor cantidad de agua puede reducir la generación hidroeléctrica y obligar a utilizar otras fuentes de energía que tienen mayores costos.

Publicidad

Por lo que la entidad diferenciará las acciones urgentes para enfrentar fenómeno de El Niño de las soluciones de fondo que requiere el sector. Además, continuará vigilando los niveles de los embalses, la generación eléctrica y la situación financiera de las empresas para anticipar riesgos y evitar afectaciones en el servicio y en los usuarios.