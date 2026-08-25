Incendios forestales en Tolima: Armero Guayabal reporta 300 hectáreas afectadas

Los incendios forestales mantienen la alerta en el norte del Tolima, especialmente en el municipio de Armero Guayabal, donde las autoridades estiman que cerca de 300 hectáreas han sido consumidas por las llamas durante los últimos días. El alcalde Mauricio Cuéllar explicó en Mañanas Blu 10:30 AM, de Blu Radio, que la emergencia continúa activa en varios puntos de la zona rural.

“Tenemos focos que en días aumenta y en días disminuye. La comunidad es la que más involucrada ha estado con este tema”, señaló el mandatario municipal. Cuéllar explicó que durante la noche se concentraron esfuerzos para contener el avance del fuego, aprovechando que las temperaturas disminuyen y permiten trabajar con mayores condiciones de seguridad.

El alcalde de Armero Guayabal confirmó que el cálculo preliminar es de unas 300 hectáreas quemadas como consecuencia de los incendios forestales. La emergencia ha obligado a mantener equipos de atención y habitantes de la zona trabajando de manera permanente para evitar que las llamas sigan avanzando.

Uno de los principales obstáculos está relacionado con la ubicación de los incendios forestales, pues varios focos se encuentran en la parte alta de las lomas. “Necesitamos ayuda helicoportada porque donde se encuentran los incendios es la parte alta de la loma, tardamos una hora y media o dos para poder subir a ese punto”, afirmó Cuéllar.



El mandatario agregó que el municipio ha recibido apoyo de la gobernadora del Tolima, pero insistió en la necesidad de contar con recursos adicionales para enfrentar la emergencia. La dificultad para acceder por tierra a los puntos afectados complica las labores de control y aumenta el riesgo de propagación.

Sobre el posible origen de las llamas, Cuéllar indicó que las autoridades manejan como una de las hipótesis una quema controlada que se habría salido de control. Según explicó, aparentemente algunas personas habrían intentado quemar madera que un finquero había cortado, aunque aclaró que todavía no existen elementos suficientes para responsabilizar a alguien.

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“Estamos en procesos de investigación. Temperaturas altas, viento caliente, ese material de hojarasca se convierte en combustible”, explicó el alcalde de Armero Guayabal al referirse a las condiciones que han favorecido la expansión de los incendios forestales en el Tolima.

La situación también ha generado afectaciones en la vereda Chagualá, donde se instaló uno de los puntos de coordinación de las labores de emergencia. Mabel Sánchez, administradora del Club Campestre Despertar de las Aves, aseguró en Mañanas Blu que el lugar continúa funcionando como centro de operaciones.

“Seguimos siendo centro y mando de esta operación para contrarrestar los incendios de la región”, manifestó Sánchez. La administradora explicó que en Chagualá adentro el panorama ha mejorado, aunque todavía persisten las consecuencias de varios días de emergencia.

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De acuerdo con Sánchez, el 90 % de los incendios en esta zona ya está controlado, pero la afectación ha sido considerable. “Hay bastante afectación durante los últimos tres días”, indicó, al destacar el trabajo adelantado por los organismos de socorro y las autoridades.

La administradora también señaló que Defensa Civil ha acompañado las labores desde el inicio de la emergencia. Además, explicó que recientemente recibieron a una persona que realizaba un sondeo por parte de la Alcaldía para conocer de primera mano las condiciones de la zona afectada.

Mientras continúan las labores de control, las autoridades mantienen el seguimiento a los diferentes focos de incendio en Armero Guayabal y otras zonas del Tolima. El llamado es a reforzar la prevención, especialmente ante las altas temperaturas, los vientos y la presencia de material vegetal seco que puede facilitar la rápida propagación de las llamas.