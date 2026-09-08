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Marco Rubio sobre certificación de Colombia en lucha contra drogas: "La cooperación es muy distinta"

En septiembre del 2025, Estados Unidos le quitó la certificación al país por el aumento del narcotráfico en Colombia con el Gobierno Petro.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU
Foto: Presidencia - Joel González
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La certificación de Colombia en la lucha contra las drogas volvió a estar sobre la mesa en la relación entre Bogotá y Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la cooperación que actualmente adelanta el Gobierno colombiano es diferente a la del pasado y que ese cambio será tenido en cuenta en la próxima evaluación, aunque advirtió que el proceso toma como referencia los resultados del periodo anterior.

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Durante la rueda de prensa, después de su reunión con el presidente Abelardo De La Espriella, Rubio fue consultado por la posibilidad de que Colombia recupere la certificación estadounidense en materia de lucha contra el narcotráfico. El funcionario recordó que la decisión se adopta anualmente y que el Departamento de Estado analiza el comportamiento registrado durante el año que termina. Por ello, aunque reconoció el nuevo rumbo de la cooperación entre ambos países, la evaluación inmediata todavía estaría marcada principalmente por las políticas implementadas durante el Gobierno anterior.

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“La cooperación que este nuevo Gobierno está enseñando es distinto al pasado, y eso va ser tomado en cuenta. (...) La nueva determinación tiene que ser el año que viene, pero, obviamente, la cooperación es muy distinta, y yo creo que eso lo va a reflejar en la decisión”, agregó Rubio.

La declaración adquiere relevancia porque Estados Unidos había retirado a Colombia de la lista de países certificados en la lucha contra las drogas el 15 de septiembre del año pasado. Esto significa que el país podría tener que esperar hasta la próxima evaluación para que el cambio de política del Gobierno de Abelardo De La Espriella tenga un peso determinante en la decisión de Washington.

Cocaína, narcotráfico
Cocaína, narcotráfico
AFP

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¿Base militar de EEUU en Colombia?

Rubio también se refirió a la posibilidad de instalar o abrir bases estadounidenses en territorio colombiano. Frente a esa eventualidad, explicó que tendría que existir una solicitud y coordinación con las autoridades de Colombia, además de una evaluación por parte del Departamento de Guerra de Estados Unidos sobre la viabilidad y los costos.

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“Así que, si eso se propone, si eso se ha discutido, tendrá que ser con la cooperación con las autoridades colombianas y, obviamente, el departamento de Guerra de Estados Unidos tiene que estudiar también si es factible, cuál sería el costo y todo lo demás”, dijo.

El secretario de Estado enfatizó, además, que Washington mantiene su disposición para respaldar a Colombia frente al narcotráfico y otras amenazas regionales.

“Lo que no hay duda ninguna es que los Estados Unidos va a cooperar con el Gobierno colombiano en todo lo necesario para enfrentarnos a esta amenaza regional ”, sostuvo en respuesta a una pregunta de BLU Radio.

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La relación bilateral también contempla compromisos concretos asumidos por Colombia. En la declaración conjunta con el presidente Abelardo De La Espriella, el mandatario planteó una serie de metas y compromisos anuales en materia de lucha contra las drogas.

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