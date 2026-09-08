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MinEducación destraba trámites de estudios universitarios represados desde hace tres años

Durante el primer mes de la nueva administración, la entidad otorgó 76 acreditaciones en alta calidad, resolvió más de 60 registros calificados y culminó 1.532 convalidaciones de títulos obtenidos en el exterior en menos de un mes de gestión.

universidad-referencia.jpg
Universidad, referencia.
Foto: Lexica.art
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

En las primeras semanas del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el Ministerio de Educación Nacional comenzó a revertir el rezago histórico en los principales trámites de educación superior en Colombia.

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Según informaron desde el Ministerio, bajo el liderazgo de Viviane Morales Hoyos, la entidad aceleró la resolución de expedientes que, en algunos casos, llevaban hasta tres años sin una decisión definitiva.

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Según cifras del Ministerio, la entidad tenía en gestión 1.330 trámites de acreditación en alta calidad. Desde el 7 de agosto de 2026, la entidad recibió 38 nuevas solicitudes y otorgó 76 acreditaciones, priorizando los expedientes con mayor tiempo de espera.

La gestión también permitió finalizar más de 60 trámites de registro calificado, cuyos actos administrativos comenzarán a notificarse próximamente a las instituciones de educación superior involucradas.

Asimismo, la entidad destacó el avance en la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, un proceso clave para miles de profesionales que buscan ejercer en Colombia, en donde culminó 1.532 trámites de este tipo y puso en marcha un plan para reducir los tiempos de respuesta hacia adelante.

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De manera paralela, el viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera Pardo, lidera el acompañamiento a las Escuelas Normales Superiores en la renovación de la autorización de sus programas de formación complementaria.

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Por ahora, el Ministerio de Educación continuará avanzando en la reducción de los rezagos acumulados y en fortalecer la oportunidad de respuesta a los trámites que impactan a las instituciones de educación superior y a miles de ciudadanos en todo el país.

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