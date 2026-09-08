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Blu Radio  / Nación  / Moción de censura contra el ministro de Vivienda se debatirá este 9 de septiembre

Moción de censura contra el ministro de Vivienda se debatirá este 9 de septiembre

Al ministro Jaime Andrés Beltrán ya se le envió la citación a donde se discutirá sobre su viaje a Santa Marta pocos días después del terremoto.

Jaime Andrés Beltrán (1).jpg
Jaime Andrés Beltrán //
Foto: X @soyjaimeandres
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Los sectores críticos del gobierno sientan en el banquillo legislativo al primer ministro de la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

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Se trata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien le reclaman porque viajó con su familia a una playa de Santa Marta, pocos días después de haber ocurrido el terremoto que afectó varias regiones del país.

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Aunque Beltrán ofreció disculpas y aseguró que siguió virtualmente conectado a reuniones y asignaciones por la emergencia, también afirmó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.

El debate de moción de censura fue citado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento a partir del cual se escucharán las razones que expondrán los congresistas y el ministro tendrá la palabra para defenderse y responder el cuestionario.

Después de la plenaria donde se exponen los argumentos la mesa directiva deberá definir fecha para la siguiente plenaria, donde se desarrollará la votación.

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El asunto ha generado una conversación polarizada en torno a la pertinencia de citar a un debate por esa causa, que no implicaría acciones penales, aunque en cuanto a formalismos haya razones, pero en el fondo de todo esto está el debate político.

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Caso Jaime Andrés Beltrán.
Caso Jaime Andrés Beltrán.
Suministrada.

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