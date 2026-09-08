Moción de censura contra el ministro de Vivienda se debatirá este 9 de septiembre

Los sectores críticos del gobierno sientan en el banquillo legislativo al primer ministro de la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

Se trata del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien le reclaman porque viajó con su familia a una playa de Santa Marta, pocos días después de haber ocurrido el terremoto que afectó varias regiones del país.

Aunque Beltrán ofreció disculpas y aseguró que siguió virtualmente conectado a reuniones y asignaciones por la emergencia, también afirmó que debía atender un compromiso familiar adquirido previamente.

El debate de moción de censura fue citado para este miércoles 9 de septiembre a las 2:00 de la tarde, momento a partir del cual se escucharán las razones que expondrán los congresistas y el ministro tendrá la palabra para defenderse y responder el cuestionario.



Después de la plenaria donde se exponen los argumentos la mesa directiva deberá definir fecha para la siguiente plenaria, donde se desarrollará la votación.

El asunto ha generado una conversación polarizada en torno a la pertinencia de citar a un debate por esa causa, que no implicaría acciones penales, aunque en cuanto a formalismos haya razones, pero en el fondo de todo esto está el debate político.

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