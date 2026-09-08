Aliadas entregó al Gobierno 30 propuestas para reducir la informalidad laboral

La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) presentó ante el Gobierno nacional una hoja de ruta con 30 propuestas para enfrentar la informalidad laboral en Colombia. El estudio, elaborado con el respaldo académico de la Universidad del Rosario y titulado "Los caminos hacia la formalidad: una propuesta de Aliadas", fue entregado al vicepresidente José Manuel Restrepo y a la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, en un encuentro que también reunió a congresistas, empresarios, gremios y líderes de opinión.

“Vamos a tener la posibilidad de abrir mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo. La ministra ya nos abrió el espacio. La idea es poder trabajar mancomunadamente para poder hacer un trabajo consensuado e involucrar a congresistas que nos permita llevar estas propuestas al congreso”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.

Las cifras muestran el tamaño del reto, pues en julio de 2026 el desempleo nacional fue de 8,1%, frente a 8,8% un año atrás, pero en el trimestre abril-junio de 2026 el 54,5% de los ocupados estaba en la informalidad. En los centros poblados y el rural disperso la cifra llegó a 83,2%, mientras en las 13 principales ciudades fue de 40,7%.

Desempleo en Colombia. Foto: imagen de archivo, Alcaldía.

Las 30 propuestas están organizadas según su impacto, viabilidad jurídica, necesidades fiscales y tiempos de ejecución, desde acciones de rápida ejecución hasta reformas que requieren ley, recursos y construcción institucional. Entre las priorizadas están permitir aportes proporcionales al ingreso real, crear una hoja de vida verificable para el trabajador independiente, ampliar la certificación rápida de competencias, diseñar un régimen simplificado que integre tributación y seguridad social, y fortalecer la protección al cesante.



María Claudia Lacouture también se refirió al trabajo con el campo en Colombia, según dijo, esta es una de las principales líneas de acción.

“Uno de los mayores problemas estructurales es la informalidad en la ruralidad, que es muy alta, y parte del ejercicio será trabajar de la mano con otros gremios relacionados con el sector agrícola”, afirmó.

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Como siguiente paso, Aliadas propuso crear una mesa técnica con el Gobierno, el Congreso y otros actores para priorizar las medidas, estructurar pilotos y convertir las recomendaciones en decisiones ejecutables. La ministra del Trabajo se comprometió a convocar esas mesas de trabajo la próxima semana.