Minvivienda responde a críticas por fotos en Santa Marta durante la emergencia por el terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a las críticas que surgieron luego de que circularan fotografías suyas descansando frente al mar en una residencia de lujo en Santa Marta, en medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó principalmente a varias zonas del occidente del país.

A través de un mensaje dirigido a los colombianos, Beltrán negó haber abandonado sus responsabilidades como funcionario y rechazó las versiones que señalaban que se encontraba de vacaciones mientras avanzaba la atención a las comunidades damnificadas.

“En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto”, afirmó.

El jefe de la cartera de Vivienda aseguró que durante los últimos días ha recorrido municipios y departamentos afectados y que su equipo trabaja en un plan de atención dividido en tres fases, que contempla desde subsidios de arrendamiento y mejoramientos de vivienda hasta procesos de renovación urbana.



“Nos hemos dedicado a construir un plan de tres fases que permite una caracterización para generar subsidios de arriendo, oportunidades para acceder a un mejoramiento de vivienda hasta una renovación urbana”, explicó.

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Sin embargo, el ministro también defendió su decisión de apartar un espacio para compartir con su familia. Explicó que actualmente él vive en Bogotá, mientras su esposa permanece en Bucaramanga junto con sus hijos, por lo que aprovechó un periodo de vacaciones para visitarlos. “Pero esa visita, lo que busca de una u otra manera, es acercarme y estar como un padre presente”, aseguró.

El funcionario insistió en que su condición de servidor público no elimina sus responsabilidades familiares y cuestionó que se interprete su encuentro con su familia como un abandono de sus funciones.

“Detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. Y de nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia”, afirmó.

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Beltrán agregó que la reconstrucción de las zonas afectadas no depende únicamente de su trabajo desde el Ministerio y aseguró que su esposa también participa en la recolección y entrega de ayudas a las comunidades damnificadas.

“Seguiré siendo ministro, pero seguiré siendo padre, esposo. Y eso es lo que hace grande a Colombia, las familias”, concluyó.

Las fotografías que generaron la controversia provocaron cuestionamientos de ciudadanos y dirigentes políticos, quienes consideraron que la presencia del ministro en un lugar de descanso era incompatible con la situación que atraviesan miles de familias afectadas por el terremoto.

Beltrán, por su parte, sostuvo que continuará al frente de la cartera y defendió el trabajo que, según dijo, se ha adelantado para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las viviendas afectadas.