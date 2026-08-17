“No he podido renunciar por la gravedad de las acusaciones”: embajadora en Haití

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, se pronunció frente a las graves acusaciones difundidas públicamente el pasado 6 de agosto sobre su gestión al frente de la misión diplomática y pidió que los señalamientos sean esclarecidos mediante documentos y pruebas.

Las denuncias hacen referencia a un supuesto faltante de 500.000 dólares en la Embajada de Colombia en Haití, además de presuntas irregularidades relacionadas con cuentas bancarias, cheques, transferencias a su cuenta personal y movimientos de recursos sin soporte. También se han mencionado supuestos gastos personales y una vida de lujos y excesos.

Velásquez rechazó que estas afirmaciones sean presentadas como hechos comprobados y aseguró que está dispuesta a que su gestión sea investigada. Según explicó, acudió a la Fiscalía para solicitar el esclarecimiento de las acusaciones y determinar también si desde el interior de la Cancillería se habría filtrado o divulgado información falsa o tergiversada.

La diplomática señaló que ha puesto a disposición de las autoridades la información necesaria para revisar su administración y aclaró que la existencia de asuntos administrativos o documentos pendientes no significa que haya ocurrido una pérdida o apropiación de recursos públicos.



De acuerdo con Velásquez, durante cerca de tres años informó a la Cancillería sobre las dificultades administrativas de la Embajada y solicitó personal especializado para adelantar estos procesos. Afirmó que existen más de 60 comunicaciones en las que pidió este apoyo, pero que el personal solicitado nunca llegó.

Por esta razón, la embajadora aseguró que volvió a solicitar el envío de funcionarios especializados para organizar, revisar y cargar las cuentas al SISE, además de ordenar y entregar correctamente el archivo institucional y diplomático de la misión.

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Velásquez también explicó que, debido a la gravedad de las acusaciones, no ha presentado su renuncia. Según dijo, considera que no sería responsable abandonar el cargo mientras ejerce su derecho a la defensa y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

“Por la gravedad de estas acusaciones no he podido presentar mi renuncia. No considero responsable alejarme del cargo mientras debo ejercer mi derecho a la defensa y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

La embajadora insistió en que su intención no es evadir responsabilidades, sino permitir que las cuentas, los archivos y su gestión sean revisados con transparencia, para posteriormente entregar la Embajada organizada.

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Finalmente, afirmó que durante estos años ha trabajado en la construcción y fortalecimiento de la presencia de Colombia en Haití y manifestó su intención de concluir su labor diplomática dejando la misión organizada y con la verdad sobre su gestión plenamente establecida.