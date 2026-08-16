“Antes me llamaban antipetrista, ahora petrista”: MinTIC defiende nombramientos en su cartera

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, respondió a los cuestionamientos por los nombramientos que se adelantan en esa cartera y defendió su gestión frente a los señalamientos sobre una posible cercanía con el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Falla recordó que en 2012 renunció a la Administración de Petro en la Alcaldía de Bogotá porque, según dijo, no quiso hacer parte de ese gobierno.

La ministra aseguró que en ese momento fue señalada como antipetrista y cuestionó que ahora sea señalada de petrista. Falla lo calificó como una “paradoja”, quien aseguró que estos cuestionamientos buscan frenar lo que considera inevitable: “el desmonte de falsas narrativas enquistadas en el Estado”.

Las declaraciones de la ministra se conocen luego de que el presidente Abelardo De La Espriella le pidiera revisar los nombramientos que se están adelantando dentro de su equipo y verificar rigurosamente los antecedentes de quienes aspiren a integrar su Gobierno. Esta petición también fue hecha a través de su cuenta de X.



Aunque el mandatario no mencionó a ningún funcionario en particular, su llamado se produjo después de que circulara información sobre el eventual nombramiento de Silvana Arbeláez Bateman como asesora del Ministerio de las TIC. Arbeláez ha ocupado cargos en el sector de medios públicos, incluso durante el Gobierno Petro.

Justamente, tras el pronunciamiento y petición del presidente, se conoció la renuncia de Magda Yoolima Amaya como secretaria general del Ministerio de las TIC. Amaya se desempeñó como directora jurídica del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura durante el Gobierno anterior.

Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno.



Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

Publicidad

Falla ya había respondido que su compromiso era con la “patria milagro” y que actuaría de conformidad con las instrucciones del nuevo Gobierno. Ahora, volvió a defenderse y aseguró que “la democracia no tiene ismos”, porque, según dijo, su dueño es el pueblo y “el tigre tiene su mandato”.