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Blu Radio  / Política  / La próxima semana el Presidente De La Espriella firmará decreto de emergencia económica

La próxima semana el Presidente De La Espriella firmará decreto de emergencia económica

Con este estado de excepción, se faculta al Presidente con la firma de todos sus ministros expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días, prorrogables por otros 30 para tomar las medidas necesarias que le permitan conjurar la crisis.

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Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 14 de ago, 2026

En medio de su recorrido por la ciudad de Pereira, el Presidente Abelardo De La Espriella anunció que la próxima semana firmará el decreto que declara el estado de emergencia económica y social por cuenta del devastador terremoto de 7.4 que azotó cerca de 12 departamentos el pasado lunes 10 de agosto.

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“No vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Mire, en esta circunstancia de Pereira y del departamento se requiere una actuación especial, por eso todo lo que requiere esta tierra maravillosa para su reconstrucción será incluido en la emergencia económica que presentaré la otra semana”, aseguró el primer mandatario.

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La emergencia económica y social es uno de los estados de excepción que están consagrados en el artículo 215 de la Constitución “cuando ocurran hechos graves que amenacen el orden económico, social, ecológico o constituyan una calamidad pública”.

El estado de emergencia faculta al Presidente con la firma de todos sus ministros expedir decretos con fuerza de ley durante 30 días, prorrogables por otros 30 para tomar las medidas necesarias que le permitan conjurar la crisis.

Los decretos ley serán sometidos al control inmediato de la Corte Constitucional y el Congreso podrá reunirse por derecho propio para debatir estos decretos hasta 10 días después de finalizado el estado de excepción.

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