Uribe respalda voto del Centro Democrático para autorizar salida de Petro del país

El expresidente Álvaro Uribe defendió la decisión del Centro Democrático de respaldar en el Senado el permiso para que el expresidente Gustavo Petro pueda salir del país durante el próximo año. La postura del partido ha generado críticas, incluso entre algunos de sus seguidores.

Uribe aseguró que ha tenido comunicación con integrantes del Centro Democrático que, según dijo, se sienten amenazados por las acusaciones que han circulado en redes sociales contra la colectividad.

Frente al permiso concedido a Gustavo Petro, Uribe aseguró que no existe una razón judicial para negarle la autorización y explicó que la preocupación inicial de la bancada estaba relacionada con que la solicitud planteaba un permiso abierto por un año.

“No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro. La preocupación inicial de nuestros compañeros es que la solicitud era una solicitud de permiso abierto a un año”, señaló Uribe.



Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: EFE.

Según el exmandatario, ante esa situación el Centro Democrático pidió que Petro tuviera que informar cada vez que saliera del país, condición que finalmente quedó incluida en la proposición aprobada por la plenaria.

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“Entonces se pidió que debería informar en detalle en cada salida, y el Pacto Histórico lo aceptó y así se aprobó. De no haber aprobado ese permiso que tuvo la proposición adictiva sugerida por el Centro Democrático, sin ningún sin ninguna limitación judicial, sería, se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad del expresidente Petro, y eso sería tutelable”, agregó.

Además, reiteró que el Centro Democrático mantuvo una postura de oposición durante el Gobierno Petro y señaló que este tipo de permisos han sido concedidos anteriormente a otros expresidentes.

“Este partido ha sido un partido que le hizo oposición al presidente Petro sin negociaciones, lealmente. Lealmente, con él sabía que éramos de la oposición y que no éramos para negociar ilegalmente con el país, pero este es un partido institucional que reposa en un ideario y en la/ instituciones democráticas de Colombia”, subrayó.

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La proposición fue presentada por los senadores del Centro Democrático Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meisel. Fue aprobada con 73 votos por el Sí y 11 por el No y autoriza a Petro a salir del país durante un año, con la condición de que informe al Senado las fechas y los destinos específicos de cada viaje.

“Por favor, yo respeto a las personas que difieren de nosotros, pero también les pido examinar argumentos, porque como vamos en las redes sociales, simplemente con acusaciones viscerales, lo que vamos es a producir más violencia en Colombia”, concluyó el expresidente.