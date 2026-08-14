Julián Buitrago es designado director del DNP y asume retos de reconstrucción

El presidente Abelardo De La Espriella anunció desde Pereira la designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP). El nombramiento se produce en medio de la respuesta institucional a la emergencia ocasionada por el terremoto, que generó afectaciones en distintos departamentos del país.

La elección de Buitrago adquiere especial relevancia por el papel que tendrá el DNP en la definición de las acciones de recuperación. El funcionario deberá contribuir a estructurar las iniciativas necesarias para atender los daños ocasionados por el sismo y establecer las prioridades de inversión que permitan avanzar en la recuperación de las regiones golpeadas.

Uno de los primeros desafíos será trabajar en la hoja de ruta para la recuperación de Pereira y Risaralda, sin dejar de lado las necesidades de otros territorios afectados. Esto supone integrar las consecuencias de la emergencia a la planificación nacional y determinar qué proyectos, recursos y programas requieren atención prioritaria.

Durante su anuncio, el presidente también confirmó que Pereira hará parte de la emergencia económica que será presentada por el Gobierno la próxima semana. Esta decisión busca facilitar la respuesta frente a las consecuencias del terremoto y contar con herramientas adicionales para acelerar las intervenciones que requiera la ciudad.



De esta manera, Buitrago asumirá el cargo en un momento en el que la planeación será determinante para pasar de la atención inmediata de la emergencia a una etapa de recuperación y reconstrucción. El reto será coordinar las necesidades de Pereira y Risaralda con una estrategia más amplia que permita responder a las afectaciones ocasionadas por el terremoto en diferentes zonas de Colombia.