En sus primeros diez días, Minambiente anuncia medidas para destrabar proyectos claves del país

Durante sus primeros diez días al frente del Ministerio de Ambiente, Fabio Arjona aseguró que el Gobierno ha tomado decisiones para avanzar en proyectos considerados estratégicos para Colombia, mientras continúa acompañando a las comunidades afectadas por el terremoto. El ministro también cuestionó decisiones ambientales tomadas anteriormente y defendió una gestión basada, según dijo, en criterios técnicos y científicos.

A través de un trino, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo un balance de los primeros diez días de su gestión y aseguró que durante este periodo se han tomado decisiones para destrabar proyectos que considera importantes para la economía y la seguridad energética del país.

Arjona comenzó señalando que, además de acompañar a las personas afectadas por el terremoto, el Gobierno ha trabajado en decisiones relacionadas con diferentes proyectos. En ese sentido, afirmó que las decisiones ambientales de Colombia estuvieron anteriormente “enceguecidas por la desinformación, la ideología y decisiones sin suficiente sustento técnico y científico”, y sostuvo que estas terminaron afectando al país y a sus comunidades.

Uno de los proyectos mencionados por el ministro es el Canal del Dique. Según explicó, el Gobierno restableció el instrumento ambiental que permite avanzar con las intervenciones previstas. También se refirió a la Autopista Norte, donde aseguró que se acreditó el cumplimiento de la condición ambiental necesaria para continuar con el proyecto. En este caso, Arjona recalcó que se mantienen las obligaciones relacionadas con la protección de los humedales Torca y Guaymaral.



En solo diez días, los primeros del Gobierno de @ABDELAESPRIELLA, hemos demostrado que las decisiones ambientales de Colombia estuvieron enceguecidas por la desinformación, la ideología y decisiones sin suficiente sustento técnico y científico, que terminaron afectando al país y… — Fabio Arjona (@fabio_arjona) August 17, 2026

En materia energética, el ministro destacó la autorización para ampliar SPEC LNG, una decisión que permitirá incorporar nueva capacidad de gas al sistema nacional. De acuerdo con Arjona, esta medida hace parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad energética del país.

Publicidad

El jefe de la cartera de Ambiente aseguró, además, que estas decisiones no significan dejar de lado la protección de los ecosistemas. Por el contrario, afirmó que el Gobierno busca tomar decisiones con criterios técnicos y cumplir con las obligaciones ambientales. “Lo hemos hecho con rigor técnico, sin politiquería y, ojo, sin renunciar a las obligaciones ambientales”, escribió Arjona.

El ministro también se refirió al Fenómeno de El Niño y aseguró que la respuesta del Gobierno debe ir más allá de los discursos. Según explicó, las decisiones adoptadas buscan enfrentar este tipo de retos, contribuir al movimiento de la economía y fortalecer la seguridad energética del país.

Finalmente, Arjona defendió la idea de que la protección ambiental y el desarrollo económico pueden avanzar de manera conjunta. “Proteger el ambiente y hacer posible el desarrollo no son objetivos contradictorios”, afirmó. Esta visión, explicó, hace parte de la agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, con la que busca impulsar un desarrollo que genere bienestar, respete la naturaleza y permita dejar mejores territorios de los que encontró.