Alejandro Ocampo asegura que la derecha está debilitada: “Se están comiendo entre ellos”

La renuncia de María Fernanda Cabal del Partico Centro Democrático causó un fuerte revuelo en el panorama político, en especial por la división que, según expertos, se ha generado desde las últimas elecciones en donde terminó llegando a la presidencia Abelardo De La Espriella con un movimiento innovador.

Panorama al cual se refirió Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, en diálogo con Recap de Blu Radio, de cara de a las próximas elecciones y aseguró que, contrario a las lecturas que señalan un debilitamiento de la izquierda, el sector que atraviesa mayores dificultades sería la derecha, debido a las diferencias y disputas que, según afirmó, existen entre sus principales sectores.

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“Lo que está debilitado es la derecha, que se está comiendo entre ellos. Abelardo tratando de acabar con el Centro Democrático y con Uribe y con todo lo que le sea parecido a él. No, nosotros tenemos un espacio importante. Yo creo que sacamos— nosotros perdimos porque nos hicieron trampa. Pero tenemos 13 millones de votos y eso pesa, no, en una elección territorial. Obviamente son diferentes, pues yo creo que no. Y creo que además Abelardo en estos 50 días de Gobierno está aterrorizando muchos sectores de la sociedad”, aseguró.

Ocampo hizo referencia a las disputas alrededor del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, al tiempo que mencionó el surgimiento de nuevos movimientos y liderazgos que podrían modificar el mapa político.



Frente a la posibilidad de que la oposición llegue debilitada al próximo proceso electoral, Ocampo defendió la existencia de una base electoral que, según él, continúa teniendo peso político.

Su lectura plantea así una disputa entre dos escenarios: por un lado, las diferencias internas que identifica dentro de la derecha y, por otro, la posibilidad de que el Pacto Histórico y sus sectores aliados conserven una capacidad importante de movilización electoral.

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“Hay veces, claro, pasan temas de que pueden pasar dificultades, peleas. Ojalá no lleguemos a eso, pero es normal en la política que esto pase. Y es sano que sea por encima de la mesa, ¿saben? A mí me encanta que sea por encima de la mesa, que la gente diga, ah, es que fue por esto. Ya Ocampo aclaró que era porque eran los copresidentes del partido. Y se va aclarando, y eso es bueno. Pienso que la democracia cuando se hace así por encima de la mesa”, añadió.