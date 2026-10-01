Reacciones políticas a la renuncia de Bruce Mac Master a la ANDI

La renuncia de Bruce Mac Master tras cerca de 13 años al mando a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), generó reacciones políticas desde distintos sectores, ya que ocurre en medio de las tensiones que durante las últimas semanas marcaron la relación entre el gremio empresarial y el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Para el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, la renuncia de Mac Master envía un mensaje de derrota para la institucionalidad y la democracia. “ Yo hago parte de la coalición de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quiero que le vaya bien, pero no por eso voy a quedarme callado ante lo que considero que son errores y equivocaciones, desaciertos evidentes, porque los verdaderos amigos son los que nos dicen cuándo nos estamos equivocando.”, agregó.

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También desde sectores independientes y de oposición salieron en respaldo al saliente dirigente gremial a pesar de que este fue uno de los grandes contradictores durante el gobierno de Gustavo Petro.

“¿De verdad vamos a normalizar que la independencia de los gremios, la experiencia técnica y la trayectoria profesional terminen dependiendo de si alguien le cae bien o mal al gobierno de turno? Presidente, recuerde que para construir la patria milagro que usted llama, necesita de la independencia de los gremios, de los periodistas, de los pequeños empresarios, de los que piensan diferente. Su patria milagro debe recoger a todos los feligreses”, señaló el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro.



“Yo respeto mucho a Bruce y siempre tuvimos las mejores relaciones en medio de todas las contradicciones. Aprendí mucho de él, sobre todo, su decencia. Hasta en su sede estuve una vez echando carreta sobre la reforma laboral de la que fui coautor y a pesar de toda la oposición de su gremio. Fue un ejercicio valioso (...) Al contradictor no se le saca del juego. Eso es antidemocrático y va contra la Constitución”, señaló el exministro de Minas, Edwin Palma.

Una de las voces cercanas al Presidente De La Espriella es la del actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suarez, quien aseguró en sus redes sociales: “El tigre no vino a hacer la política de siempre, vino a cambiar la política para siempre. ¡Firme por la Patria!

