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ANDI alerta por riesgo de quemaduras con globos inflados con hidrógeno artesanal

La entidad advierte que estos globos son más económicos y fáciles de conseguir, pero pueden generar llamaradas al entrar en contacto con una vela.

Aumento peligroso de globos inflados con hidrógeno casero en Colombia
Aumento peligroso de globos Inflados con Hidrógeno casero en Colombia /
Foto: Suministrada
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Durante la celebración de Amor y Amistad, la ANDI hizo un llamado a los colombianos a tener precaución al comprar globos flotantes, debido al riesgo que representa el uso de hidrógeno artesanal para inflarlos. De acuerdo con Ingrid Reyes, directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, este tipo de globos suele ser más económico y fácil de conseguir, lo que puede llevar a las personas a elegirlos sin tener en cuenta los riesgos asociados.

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“Las personas se dejan llevar por el precio y por la facilidad, pero no tienen en cuenta el riesgo, que es la posibilidad de tener quemaduras. Al acercar el globo inflado con hidrógeno a una vela de cumpleaños, por ejemplo, se va a generar una llamarada que ha ocasionado incluso quemaduras de hasta tercer grado en niños y en sus cuidadores”, afirmó Reyes.

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A pesar de su peligrosidad, se estima que en Colombia el 87 % de los globos decorativos se infla con este tipo de hidrógeno, pese a que la normatividad establece que para estos productos únicamente pueden utilizarse aire o helio. Este último es un gas inerte y no explosivo, certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio como el más seguro en la Resolución 53026 de 2015, por lo que es la mejor alternativa cuando se busca que los globos floten.

Por eso, durante esta época, en la que se suelen comprar tantos globos de este tipo y algunas personas que los venden los mezclan con otros químicos inflamables, desde la ANDI recomiendan verificar el precio, pues debe ser una señal de alarma comprar uno de estos globos a un precio muy bajo; exigir la factura y el certificado de helio, y revisar el cilindro utilizado para inflarlos. Este debe ser de color marrón y contar con una etiqueta especial en la parte superior que permita identificar que sí se trata de helio.

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