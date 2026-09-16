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Superfinanciera habilita herramienta con IA para consultar fallos y decisiones

Ciudadanos, académicos y entidades vigiladas pueden consultar ‘RelatorÍA Inteligente’, para acceder a fácil lectura de sus decisiones jurisdiccionales.

Usuario consultando en un celular mediante el asistente digital con inteligencia artificial
Usuario consultando en un celular mediante el asistente digital con inteligencia artificial
Imagen generada con Gemini
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia puso a disposición del público ‘RelatorÍA Inteligente’, una nueva herramienta tecnológica que utiliza inteligencia artificial para organizar, estructurar y facilitar la consulta de las decisiones jurisdiccionales emitidas por la entidad.

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El objetivo de esta plataforma es hacer más accesible la información relacionada con los fallos que resuelven controversias entre entidades vigiladas y consumidores financieros, además de ofrecer una herramienta de consulta para investigadores, académicos y otros interesados en las decisiones de la Superfinanciera.

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Según explicó la entidad, la herramienta fue desarrollada después de un proceso que incluyó más de 10.000 pruebas documentadas, validaciones técnicas y un proceso de fortalecimiento de su infraestructura tecnológica.

La solución fue desarrollada bajo el sistema Azure de Microsoft y contó con la participación de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, la Dirección de Tecnología e Información y el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de la Superfinanciera.

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¿Qué se puede consultar en ‘RelatorÍA Inteligente’?

La plataforma permite acceder de manera centralizada a información relacionada con las decisiones jurisdiccionales. Entre sus principales funcionalidades están la consulta de decisiones, la identificación de sentencias relevantes y la consolidación de líneas jurisprudenciales.

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También permite consultar decisiones de segunda instancia, revisar el historial de fallos relacionados y descargar tanto las providencias originales como las síntesis estructuradas que genera la herramienta.

La Superfinanciera explicó que el sistema incorpora principios de transparencia algorítmica, con elementos orientados a facilitar la trazabilidad, la auditoría y la mejora continua de su funcionamiento.

Durante las pruebas sobre el proceso de elaboración de relatorías, ‘RelatorÍA Inteligente’ generó 621 relatorías en cinco horas, cifra que, según la Superfinanciera, representa una capacidad 62 veces superior a la obtenida mediante procesos manuales.

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Las proyecciones realizadas por la entidad estiman una capacidad cercana a 89.280 relatorías mensuales, lo que equivaldría a una productividad 124 veces mayor frente al esquema tradicional.

La herramienta, sin embargo, no reemplaza las providencias originales. Su función consiste en procesar las decisiones ya emitidas para convertir su información en contenidos estructurados y más sencillos de consultar.

Desde este 16 de septiembre de 2026, los usuarios pueden consultar en la plataforma las reseñas correspondientes a fallos emitidos entre enero y junio de 2026.

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