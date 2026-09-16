Contraloría declaró de impacto nacional hallazgos sobre recursos del FOMAG y Fiduprevisora

La delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, solicitó al contralor general de la República, Jorge Eliezer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional varios hallazgos relacionados con el manejo de recursos administrados por Fiduprevisora.

La Contraloría habría encontrado pagos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, por más de 4,4 billones de pesos realizados durante las últimas cinco semanas del anterior Gobierno.

De acuerdo con la delegada para Economía y Finanzas Públicas, Jenny Lindo, durante la revisión no pudieron ser identificados los soportes y evidencias correspondientes a estos pagos a proveedores de servicios de salud del FOMAG.

La funcionaria explicó que la revisión también encontró otros dos grupos de situaciones que serán objeto de investigación: diferencias presupuestales relacionadas con las liquidaciones de contratos de administración del FONPET y transferencias por más de 17.000 millones de pesos a empresas de acueducto y energía que presentaban patrimonios negativos y cuyos pagos, según la Contraloría, habían sido objetados por la propia revisoría fiscal de Fiduprevisora.



“Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, afirmó la delegada.

Ahora el proceso de investigación estará a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que deberá profundizar en los hechos, recopilar la documentación y establecer las eventuales responsabilidades fiscales.