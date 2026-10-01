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Blu Radio  / Política  / Expresidente Santos no está de acuerdo con prorrogar la JEP: “Tiene que cumplir su cometido en 2028”

Expresidente Santos no está de acuerdo con prorrogar la JEP: “Tiene que cumplir su cometido en 2028”

Juan Manuel Santos defendió el papel de la JEP en el Acuerdo de Paz, pero reconoció que la jurisdicción ha sido lenta y aseguró que no debe prorrogarse más allá de 2028. También advirtió sobre las consecuencias de recortarle recursos.

juan manuel santos
Expresidente Juan Manuel Santos
AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El expresidente Juan Manuel Santos aseguró que no está de acuerdo con prorrogar el tiempo de funcionamiento de la JEP y reconoció que quienes cuestionan su lentitud “tienen bastante razón”. Sin embargo, defendió la justicia transicional como parte fundamental del Acuerdo de Paz.

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Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en el 2028, ojalá antes. Y en eso, quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón, y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, afirmó.

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En ese sentido, Santos se refirió al recorte presupuestal aprobado en el Congreso. “Si se le recorta el presupuesto o si se deja, como dice el presidente de la JEP, sin recursos para operar, ahí los que sufren son las víctimas, los comparecientes, los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple”, señaló.

El exmandatario considera que se debe hacer un esfuerzo, incluso temporal, para garantizar esos recursos y acelerar la implementación.

Santos también respondió a los cuestionamientos de que los exintegrantes de las FARC no han pagado penas de cárcel. Explicó que el modelo de justicia transicional pactado contempla que los responsables digan la verdad, pidan perdón, asuman su responsabilidad y cumplan sanciones restaurativas para las víctimas.

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Reconoció que algunas víctimas preferirían que sus victimarios estuvieran “en una cárcel con barrotes”, pero sostuvo que la mayoría está satisfecha con el sistema y aseguró que este modelo ha sido visto internacionalmente como un ejemplo para resolver un conflicto armado.

JEP.jpg
JEP.
Foto: Procuraduría.

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Finalmente, respondió a quienes aseguran que las decisiones de la JEP se han concentrado principalmente en integrantes de la fuerza pública y no en miembros del antiguo secretariado de las FARC.

“Vean las estadísticas, eso no es cierto”, afirmó Santos, quien aseguró que alrededor de este tema se han generado “falsos testimonios” y “mentiras” que, según él, no corresponden con la realidad.

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El expresidente recordó que la justicia transicional fue pactada para ser aplicada tanto a exintegrantes de las FARC como a agentes del Estado responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y defendió que la JEP ha actuado bajo ese principio.

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