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Blu Radio  / Nación  / Abelardo De La Espriella anuncia ofensiva militar en el Catatumbo contra ELN y disidencias

Abelardo De La Espriella anuncia ofensiva militar en el Catatumbo contra ELN y disidencias

De La Espriella declaró como objetivos principales a los líderes criminales alias 'Alfred' y alias 'Andrey', del ELN y disidencias, respectivamente.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

El presidente electo Abelardo De La Espriella inició en Cúcuta sus empalmes regionales, anunciando una fuerte ofensiva militar en el Catatumbo que priorizará la inversión institucional y la seguridad en esta zona de Norte de Santander. Durante el encuentro con las autoridades locales, el mandatario electo lanzó un fuerte ultimátum a dos de los principales cabecillas de los grupos armados ilegales que operan en la región.

Ultimátum de Abelardo De La Espriella a cabecillas del ELN y disidencias de las FARC

De La Espriella, acompañado por sus ministros de Hacienda y de Defensa, se reunió con el gobernador del departamento y los alcaldes locales para definir las acciones prioritarias. En su intervención, el presidente electo declaró como objetivos principales a los líderes criminales alias Alfred y alias Andrei.

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Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan aquí para declarar a alias 'Alfred' del frente Guerra Nororiental del ELN y alias 'Andrei' del frente 33 de las FARC objetivo militar del gobierno del Tigre. Tienen un mes para entregarse. De lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho
Enfatizó el mandatario electo.

Qué medidas de seguridad se implementarán en el Catatumbo

El nuevo enfoque de seguridad nacional se extenderá a todo el territorio nacional a partir del cambio de mandato. El ministro de Defensa designado, Jorge Mora, confirmó el restablecimiento de las acciones judiciales contra los grupos armados organizados.

Mora aseguró que el próximo 7 de agosto se reactivarán todas las órdenes de captura para los cabecillas de la Unión Nacional de la Autodefensa, mediante un trabajo articulado y de estricta coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Esta jornada en Cúcuta corresponde al primero de los 32 empalmes territoriales que el equipo de gobierno entrante desarrollará en cada departamento del país, siendo Casanare el próximo destino en la agenda. En paralelo, se confirmaron nuevas designaciones del gabinete: Omar Bula asumirá como canciller y Valerie Lafaurie será la consejera presidencial para las regiones.

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