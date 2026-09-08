Terminó reunión entre De La Espriella y Marco Rubio en Barranquilla: firman acuerdos

Finalizó en Barranquilla la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de su visita oficial al país.

Al término del encuentro, el canciller colombiano, Omar Bula, y el jefe de la diplomacia estadounidense firmaron dos memorandos de entendimiento sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear y para el aseguramiento de cadenas de suministro en minería de materiales críticos y tierras raras, con el presidente De La Espriella como testigo de honor.



Agradecimiento por asistencia ante emergencias

Durante el balance de la jornada, el presidente De La Espriella agradeció el respaldo económico y técnico brindado por la administración estadounidense tras la emergencia generada por el sismo del pasado 10 de agosto y las conflagraciones activas en el país.

"Nos han ayudado hasta el momento con 26.5 millones de dólares en asistencia humanitaria, además de todo lo que están haciendo frente a los incendios que hoy padece el Tolima", afirmó el jefe de Estado.

Marco Rubio en Colombia Foto: Cancillería de Colombia

El mandatario agregó que "ningún país del mundo nos ha ayudado tanto como Estados Unidos" y planteó pasar de la solidaridad en la emergencia a una "asociación estratégica a largo plazo".



Restauración de la relación bilateral

Por su parte, Marco Rubio señaló que existe un amplio trabajo conjunto pendiente tras argumentar que el Gobierno colombiano heredó decisiones de administraciones anteriores.



"Ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso. Encima de eso, un desastre en un terremoto que fue muy trágico, pero también existen increíbles oportunidades", sostuvo el secretario de Estado.

El alto funcionario calificó los últimos cuatro años como "una aberración entre los gobiernos" y enfatizó que la obligación principal de un Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos.



Llegada a Barranquilla y gira regional

Marco Rubio arribó a la 1:02 de la tarde al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Soledad, donde fue recibido por el canciller Omar Bula y la embajadora María Consuelo Araújo.

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El funcionario expresó su satisfacción por regresar al país y destacó la alianza histórica entre ambas naciones.

"Esperamos no solamente restaurar eso, sino también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países", concluyó Rubio antes de continuar su gira por Ecuador y Perú.