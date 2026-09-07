Senador Briceño defiende a De La Espriella por caminar entre cuerpos tras bombardeo en Guaviare

Al cumplirse el primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el senador Daniel Briceño hizo un balance de las primeras semanas de la nueva administración y destacó el cambio de enfoque frente a la seguridad y la política de paz. En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el congresista también cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.

Uno de los principales puntos abordados por Daniel Briceño fue el cambio en la política de seguridad frente a los grupos armados y estructuras criminales. El senador aseguró que el Gobierno De La Espriella está modificando la lógica que, según él, predominó durante la administración de Gustavo Petro.

“El delincuente vuelve a ser delincuente y la gente de bien vuelve a ser gente de bien”, afirmó Briceño al referirse al giro que, a su juicio, está teniendo el Gobierno frente a la llamada Paz Total y el tratamiento de los grupos armados.

El senador también se refirió a las reacciones del expresidente Gustavo Petro tras la muerte de alias Bendito Menor, quien había sido reconocido como vocero de paz durante el anterior Gobierno. Briceño dijo estar sorprendido por la indignación expresada por Petro frente a este caso.



“Yo estoy muy sorprendido. Bueno, el país está muy sorprendido por las reacciones del señor expresidente Gustavo Petro frente a la caída de alias Bendito Menor”, señaló el congresista durante la entrevista con Recap Blu.

Según Briceño, durante el Gobierno Petro hubo una postura diferente frente a hechos de violencia contra otros sectores de la población. Como ejemplo, mencionó el asesinato de Miguel Uribe Turbay y cuestionó las declaraciones que, según él, terminaron revictimizando a la familia del senador asesinado.

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El congresista también aseguró que esperaba haber visto una reacción similar frente a los asesinatos de líderes sociales. “Tampoco vi yo al señor Petro indignado por los asesinatos de tantos líderes sociales, muchos que eran de su propio partido, de su propio movimiento”, afirmó.

Para Briceño, uno de los principales cambios del nuevo Gobierno está relacionado con la forma de abordar a las organizaciones criminales. El senador sostuvo que la política de Paz Total había planteado una lógica en la que algunos integrantes de grupos ilegales pasaban a ser considerados gestores o voceros de paz.

En ese contexto, mencionó el caso de Bendito Menor, a quien señaló como una persona que había sido reconocida como vocero de paz mediante un decreto durante el Gobierno Petro. Para Briceño, ese modelo está siendo reemplazado por una política de mayor contundencia contra las estructuras criminales.

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Además del balance de seguridad, Daniel Briceño habló sobre la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a altos funcionarios y aforados constitucionales. Según el senador, la comisión atraviesa una grave crisis presupuestal que está afectando su funcionamiento.

Briceño afirmó que la comisión recibió el nuevo periodo legislativo prácticamente sin recursos, después de que la anterior administración gastara en seis meses el presupuesto que, según su denuncia, debía alcanzar para un periodo más amplio.

“La crisis de la comisión en este momento es tan grande que ni siquiera nos han repartido el primer proceso”, aseguró el senador, quien explicó que existen alrededor de 2.450 expedientes pendientes de clasificación y reparto.

El congresista advirtió que la falta de recursos puede tener consecuencias sobre los procesos porque los términos judiciales continúan corriendo. Según explicó, las prescripciones, caducidades y demás incidencias procesales no quedan suspendidas por la falta de funcionamiento de la Comisión de Acusaciones.

“Se está enviando un mensaje de impunidad”, sostuvo Briceño, al cuestionar que, después de un mes de instalada la nueva comisión, los representantes todavía no hayan recibido los expedientes que deberán investigar.

El senador también hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la Cámara de Representantes para encontrar una solución presupuestal. Según explicó, serían necesarios pocos funcionarios adicionales, principalmente abogados, para clasificar y repartir los miles de procesos acumulados.

Briceño aseguró que algunos expedientes todavía se encuentran en formato físico y no han sido digitalizados. Por eso, consideró urgente fortalecer la Secretaría de la Comisión de Acusaciones para evitar que los procesos contra altos funcionarios queden estancados.

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El senador también señaló que no todos los expedientes corresponden al expresidente Gustavo Petro. Dentro de los 2.450 procesos, explicó, también aparecen investigaciones relacionadas con la fiscal general, magistrados de las altas cortes, expresidentes y otros aforados.

En ese sentido, Briceño pidió ampliar la discusión sobre el papel de la Comisión de Acusaciones y recordó casos como el denominado cartel de la toga. A su juicio, la corporación también debe revisar posibles hechos de corrupción y actuaciones irregulares relacionadas con integrantes de las altas cortes.

“Puede haber impunidad para cualquiera de ellos si seguimos a este ritmo”, advirtió el senador, al referirse al riesgo que representa la falta de recursos y de reparto de los procesos.

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Finalmente, Briceño destacó como uno de los aspectos positivos del primer mes del Gobierno De La Espriella la presencia del mandatario en las zonas afectadas por el terremoto y su acercamiento con el sector privado.

El senador resaltó especialmente la articulación entre empresarios y Gobierno para avanzar en la reconstrucción de regiones afectadas como el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Aunque reconoció que existen errores y aspectos por mejorar, consideró relevante que la administración haya buscado involucrar al sector privado.

“Más que los nombres de los empresarios que haya podido convocar, lo importante es que haya logrado unir al sector privado y al sector público”, concluyó Briceño al hacer su balance de las primeras semanas del Gobierno de Abelardo De La Espriella