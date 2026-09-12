Capturadas 13 personas por secuestro y hurto en Cundinamarca

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional reportó la captura de 13 personas durante la última semana, como resultado del fortalecimiento de las operaciones de inteligencia, investigación y seguimiento adelantadas por el Gaula Militar Cundinamarca contra el secuestro, la extorsión, el hurto y otros delitos relacionados. Las acciones hacen parte del Plan Ayacucho Plus y buscan anticipar las actividades de las organizaciones criminales y afectar sus estructuras.

Desde la llegada del brigadier general William Fernando Caicedo Benavídez al comando de la Décima Tercera Brigada, el Ejército asegura haber fortalecido las capacidades de inteligencia y la ofensiva del Gaula Militar Cundinamarca para enfrentar organizaciones que afectan la seguridad y el patrimonio de los habitantes del centro del país.

Uno de los principales resultados corresponde a la captura de 11 presuntos integrantes de la estructura delincuencial Los Pinchallantas, en operaciones desarrolladas en Bogotá y Soacha. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos extranjeros y de acuerdo con el Ejército Nacional, estas personas estarían vinculadas con hechos de secuestro y hurto cometidos en vías de acceso a Bogotá.

Según la información entregada por la institución, estas actividades delictivas habrían generado una afectación económica superior a 700 millones de pesos durante 2026, por lo que la operación estuvo dirigida a afectar directamente las capacidades de esta estructura.



A este resultado se suman las capturas de dos personas que presuntamente se hacían pasar por médicos cirujanos, en una investigación adelantada por el Gaula Militar Cundinamarca en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

En este caso, las autoridades documentaron afectaciones a más de 200 personas y establecieron que las víctimas habrían realizado pagos por más de 568 millones de pesos. La investigación permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos responsables de estos hechos.

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La ofensiva también tuvo resultados fuera de la jurisdicción habitual de la Décima Tercera Brigada. El Ejército destacó que las capacidades de inteligencia del Gaula Militar Cundinamarca permitieron aportar información que contribuyó a la captura, en zona urbana de Aguachica, Cesar, de un hombre identificado con el alias de Fabián.

De acuerdo con la institución, alias Fabián fue capturado cuando transportaba 4.950 cartuchos de guerra, que presuntamente estarían destinados al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. La información obtenida y analizada por la unidad de inteligencia militar fue clave para apoyar esta operación.

El Ejército Nacional señaló que estos resultados hacen parte del trabajo articulado con otras instituciones del Estado y reflejan el compromiso de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División, con la seguridad de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca.

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Las operaciones buscan afectar las estructuras criminales y las actividades que representan una amenaza para la vida, la libertad, la tranquilidad y el patrimonio de los colombianos, mediante el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia, investigación y seguimiento del Gaula Militar Cundinamarca.