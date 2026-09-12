Ataque con drones contra el Ejército en Huila: lanzaron dos granadas contra tropas en La Plata

El Ejército Nacional reportó un ataque con drones contra tropas de la Novena Brigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego, en jurisdicción del municipio de La Plata, Huila.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la acción fue perpetrada contra soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 26 Cacique Pigoanza. Los responsables utilizaron drones para lanzar dos granadas contra los uniformados.

Sin embargo, el Ejército aseguró que la amenaza fue detectada oportunamente, lo que permitió activar las medidas de protección y responder al ataque antes de que se produjeran afectaciones.

Según el reporte oficial, el ataque no dejó uniformados ni integrantes de la población civil heridos.



#DenunciaEJC | El Ejército Nacional denuncia un ataque con drones contra tropas de la #NovenaBrigada que adelantaban labores de presencia institucional y seguridad en la vereda Gallego, municipio de La Plata, #Huila.



El ataque terrorista se produjo contra soldados del Batallón… pic.twitter.com/609RmgZO1T — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) September 12, 2026

El Ejército rechazó lo que calificó como una acción criminal y señaló que este tipo de ataques ponen en riesgo de manera indiscriminada la vida de los integrantes de la fuerza pública y de los habitantes de las zonas donde se desarrollan las operaciones.

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La institución también sostuvo que estos hechos constituyen una infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los puntos aclarados por el Ejército está relacionado con versiones que vinculaban el ataque con la caravana del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba. La institución precisó que la acción no estaba dirigida contra la comitiva del mandatario departamental, pues esta había transitado por el sector aproximadamente 15 minutos antes de que se produjera el ataque contra las tropas.

De esta manera, el Ejército descartó que la caravana haya sido el objetivo de la acción registrada en la vereda Gallego.

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Tras el ataque, la Novena Brigada aseguró que mantendrá el despliegue de sus tropas en el departamento del Huila y continuará con las operaciones militares y las labores de seguridad. El objetivo, según la institución, es fortalecer las medidas de protección en los 37 municipios del departamento y hacer frente a las amenazas de los grupos armados ilegales.