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Blu Radio  / Economía  / UNGRD inició pagos de ayuda económica a familias damnificadas por el terremoto en Chocó

UNGRD inició pagos de ayuda económica a familias damnificadas por el terremoto en Chocó

Los pagos en los departamentos del Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda comenzarán posteriormente, una vez se completen los trámites necesarios para definir los operadores encargados de entregar los recursos.

daños en las edificaciones en Chocó.jpg
Daños en las edificaciones en Chocó.
Foto: EFE.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inició el desembolso de más de $3.324 millones correspondientes al primer mes del apoyo económico temporal para los hogares damnificados por el sismo del 10 de agosto en Chocó.

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A partir del viernes 11 de septiembre y durante los próximos 15 días podrá ser reclamado en los puntos habilitados de SuperGIROS en Chocó esta ayuda. El dinero únicamente será entregado al integrante registrado como jefe del hogar, quien deberá presentar su documento de identidad original.

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En esta primera etapa, los recursos llegarán a familias damnificadas de 14 municipios: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.

La ayuda será entregada durante tres meses y el monto mensual depende de la categoría del municipio: va desde $787.907 hasta $1.050.543 por hogar.

Para acceder al beneficio, las familias deben estar inscritas en el Registro Único de Damnificados, RUD, correspondiente al terremoto del 10 de agosto, y contar con la certificación de la alcaldía que confirme su residencia en el municipio al momento de la emergencia. Además, la vivienda debe aparecer registrada como destruida o no habitable.

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La UNGRD informó que los pagos para familias damnificadas de Cali y de Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda comenzarán posteriormente, una vez se completen los trámites necesarios para definir los operadores encargados de entregar los recursos.

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