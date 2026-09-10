Resultados Lotería de Bogotá, sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 10 de septiembre de 2026 el sorteo número 2863. El número que se quedó con el premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX (en minutos). Además de este premio, durante la jornada se entregaron diferentes premios secos, con valores que alcanzaron hasta los $1.000 millones.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

El sorteo 2863 de la Lotería de Bogotá repartió premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores: (en minutos)

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Cómo verificar si el billete resultó ganador

La Lotería de Bogotá publicó los resultados oficiales del sorteo 2863, incluida la confirmación del premio mayor de $12.000 millones. Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo del 10 de septiembre de 2026.

La recomendación es verificar siempre la información con los resultados oficiales antes de iniciar el proceso de cobro de cualquier premio.

