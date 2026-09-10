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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados Lotería de Bogotá, sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

Resultados Lotería de Bogotá, sorteo del jueves 10 de septiembre de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 10 de septiembre de 2026 en su sorteo 2863.

Imagen de la Lotería de Bogotá
Lotería de Bogotá, resultados
Foto: Lotería de Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 10 de septiembre de 2026 el sorteo número 2863. El número que se quedó con el premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX (en minutos). Además de este premio, durante la jornada se entregaron diferentes premios secos, con valores que alcanzaron hasta los $1.000 millones.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

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El sorteo 2863 de la Lotería de Bogotá repartió premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los números y series ganadores: (en minutos)

¿Cómo jugar en línea?

  • Entra a la página web oficial de la Lotería de Bogotá.
  • Crea un perfil con tu usuario y contraseña o inicia sesión.
  • Elige el número de la suerte (4 cifras) y el número de serie.
  • Selecciona la cantidad de fracciones que deseas comprar.
  • Paga de forma segura mediante tarjeta de crédito, débito o PSE.

Cómo verificar si el billete resultó ganador

La Lotería de Bogotá publicó los resultados oficiales del sorteo 2863, incluida la confirmación del premio mayor de $12.000 millones. Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo del 10 de septiembre de 2026.

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La recomendación es verificar siempre la información con los resultados oficiales antes de iniciar el proceso de cobro de cualquier premio.

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