ANI oficializa rechazo a renovación de concesión Autopistas del Café

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió una resolución mediante la cual rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada denominada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S. para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.

La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, luego de más de seis años de estudios, evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad.

Según la ANI, el proyecto no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de este corredor vial, actualmente operado por Autopistas del Café.

La entidad explicó que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura una vez concluya la actual concesión.



La resolución señala que, aunque la iniciativa privada fue sometida a procesos de evaluación y socialización en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la propuesta resulta incompatible con la estrategia institucional que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor y la reducción gradual de peajes.

La ANI precisó que la decisión no se fundamentó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a las políticas públicas vigentes y los lineamientos sectoriales definidos por el Gobierno Nacional.

Con esta determinación, la entidad ordenó archivar el expediente de la iniciativa privada.

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Sin embargo, Odinsa Vías S.A.S. podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley.

Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café, así lo informó a través de sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes.

El documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.