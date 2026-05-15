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Minga indígena bloquea peajes en Caldas y genera protestas en Autopistas del Café

Las protestas han generado rechazo entre líderes sociales de la región y gremios como camioneros, transportadores intermunicipales y camperos interveredales.

Indígenas se toman peaje.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Integrantes de la Minga indígena llegaron en chivas durante la mañana de este viernes 15 de mayo y se ubicaron en diferentes peajes de la Concesión Autopistas del Café, en el corredor vial que comunica a Manizales y Medellín con Pereira y el Valle del Cauca, para apoyar las jornadas de protesta convocadas por el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín.

Los manifestantes utilizaron machetes y palos para violentar las talanqueras de los peajes y permitir el paso libre de vehículos, impidiendo el recaudo en las estaciones de San Bernardo del Viento, Tarapacá y Las Pavas.

Las manifestaciones han sido lideradas por el congresista, quien sostiene que Caldas permanece “encerrado” desde hace 30 años por estos peajes y asegura que buscará presionar al Gobierno nacional, del cual ha sido un frecuente defensor, para que retire las casetas de cobro.

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Las protestas han generado rechazo entre líderes sociales de la región y gremios como camioneros, transportadores intermunicipales y camperos interveredales, quienes, a través de comunicados oficiales, expresaron su desacuerdo y señalaron que no quieren ser utilizados políticamente en medio del ambiente preelectoral rumbo a las presidenciales.

Durante la mañana, la Minga mantuvo bloqueos en la vía y el tránsito entre Manizales y Medellín permaneció interrumpido desde aproximadamente las 11:00 de la mañana.

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