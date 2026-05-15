Minga indígena bloquea peajes en Caldas y genera protestas en Autopistas del Café

Integrantes de la Minga indígena llegaron en chivas durante la mañana de este viernes 15 de mayo y se ubicaron en diferentes peajes de la Concesión Autopistas del Café, en el corredor vial que comunica a Manizales y Medellín con Pereira y el Valle del Cauca, para apoyar las jornadas de protesta convocadas por el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín.

Los manifestantes utilizaron machetes y palos para violentar las talanqueras de los peajes y permitir el paso libre de vehículos, impidiendo el recaudo en las estaciones de San Bernardo del Viento, Tarapacá y Las Pavas.

Las manifestaciones han sido lideradas por el congresista, quien sostiene que Caldas permanece “encerrado” desde hace 30 años por estos peajes y asegura que buscará presionar al Gobierno nacional, del cual ha sido un frecuente defensor, para que retire las casetas de cobro.

Las protestas han generado rechazo entre líderes sociales de la región y gremios como camioneros, transportadores intermunicipales y camperos interveredales, quienes, a través de comunicados oficiales, expresaron su desacuerdo y señalaron que no quieren ser utilizados políticamente en medio del ambiente preelectoral rumbo a las presidenciales.



Durante la mañana, la Minga mantuvo bloqueos en la vía y el tránsito entre Manizales y Medellín permaneció interrumpido desde aproximadamente las 11:00 de la mañana.