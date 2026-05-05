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Tragedia en Marmato, Caldas: derrumbe en mina de oro dejó dos muertos

El derrumbe dejó atrapados a los trabajadores. En el sitio murió Jhon Fredy Campuzano. Su compañero, Jhon Faber Martínez, quedó bajo tierra durante varios minutos.

Jhon Fredy Campuzano.
Jhon Fredy Campuzano.
Suministrada.
Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Dos mineros perdieron la vida en un accidente ocurrido al interior de un socavón de extracción de oro en el sector Echandía, en el municipio de Marmato.

El derrumbe dejó atrapados a los trabajadores. En el sitio murió Jhon Fredy Campuzano. Su compañero, Jhon Faber Martínez, quedó bajo tierra durante varios minutos.

Los organismos de socorro lograron sacarlo con vida, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Marmato, José Gallego, explicó que las labores de rescate exigieron un esfuerzo prolongado y complejo por las condiciones del socavón.

Tras concluir la operación, las autoridades dejaron los cuerpos a disposición del CTI de la Fiscalía para los actos urgentes correspondientes.

Marmato es un municipio ubicado en el alto occidente de Caldas, cuya vocación principal es la minería tradicional, actividad que dinamiza la economía de esa zona del departamento y de parte de Risaralda.

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