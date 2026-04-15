Capturan apartamentero que robó minutos antes una vivienda en Caldas, Antioquia.

La Policía Nacional capturó a dos personas luego de que mediante la revisión de cámaras de seguridad se constantó comportamientos sospechosos como en uno de los casos que se observó un vehículo que habría sido utilizado para cometer un delito en el municipio de Caldas.

Tras la alertas y luego de que se activara un plan candado, las autoridades interceptaron al vehículo en el municipio de Sabaneta en donde fueron hallados varios computadores que habían sido robados en una vivienda en la zona Sur del Valle de Aburrá.

El teniente coronel Darwin Arango, comandante del Distrito de Policía Sur, destacó que este procedimiento permitió esclarecer el hurto de un apartamento que había sido denunciado con pocas horas de diferencia ante las autoridades competentes.

"Hallando en su interior varios equipos tecnológicos, entre ellos, computadores de alta gama, sin que el ocupante pudiera acreditar su legal procedencia. Es de resaltar que se logró establecer la relación de estos elementos con un caso de hurto a residencia recientemente reportado", destacó el uniformado.



Sin embargo, allí no paró el operativo porque de manera simultánea la Policía Nacional vio otro vehículo y al conductor ver a los uniformados emprendió la huida, lo que provocó la reacción inmediata, interceptando al hombre y capturando por antecedentes por el delito de hurto calificado y agravado.

Según destacaron las autoridades, las labores investigativas permitieron establecer patrones de movilidad coincidentes entre ambos vehículos, lo que fortalece su presunta vinculación en la comisión hurtos en el Valle de Aburrá.

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Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para su respectiva judicialización.