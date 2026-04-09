Policía retirado frustró robo en Bello y abatió un ladrón tenía permiso de porte de armas

Como Kevin Santiago Cadavid, de 22 años de edad, fue identificado el presunto delincuente que murió en medio de un intento de hurto registrado en el barrio Cabañas de Bello, norte del Valle de Aburrá.

Según el reporte de la Policía, el hecho ocurrió cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron a los ocupantes de un vehículo particular que acababan de salir de un restaurante, donde celebraban el cumpleaños de un menor de edad. De acuerdo con las víctimas, los sujetos los abordaron por ambos costados y uno de ellos, en calidad de parrillero, los intimidó con un arma de fuego tipo revólver para despojarlos de sus pertenencias.

El hurto sería de cuatro anillos, una cadena y tres pulseras de oro, avaluadas en aproximadamente 18 millones de pesos.

En ese momento, un expolicía parte de la reserva activa que se movilizaba en motocicleta y presenció el hecho reaccionó con un arma de fuego de su propiedad, disparando contra los asaltantes. En medio de la huida, uno de los presuntos delincuentes cayó herido metros más adelante, mientras sus cómplices escaparon del lugar. El lesionado fue trasladado al hospital Marco Fidel Suárez, donde posteriormente falleció. El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó que el hombre sí contaba con permiso para portar el arma de fuego.



"Hay que resaltar, primero que todo, el hecho de que un ciudadano esté haciendo uso de su arma frente a una retaliación de unos delincuentes contra él y contra terceros. Segundo, de que el ciudadano tenía sus documentos oficialmente diligenciados, su porte de armas y tercero, pues que fue abatido uno de los delincuentes", aclaró Sierra.

Por ahora, las autoridades adelantan operativos para dar con el paradero de los demás implicados en este hecho.