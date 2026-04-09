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Policía retirado frustró robo en Bello y abatió un ladrón tenía permiso de porte de armas

El hurto sería de cuatro anillos, una cadena y tres pulseras de oro, avaluadas en aproximadamente 18 millones de pesos. Las autoridades están tras la pista de otros tres involucrados.

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