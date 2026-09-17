Ejército ubicó y destruyó cuatro artefactos explosivos de las disidencias en Anorí

Una acción militar permitió localizar y destruir de manera controlada cuatro artefactos explosivos que, al parecer, habrían sido instalados el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' en zona rural del municipio de Anorí.

El hallazgo se hizo en la vereda Chagualo, en donde los explosivos fueron encontrados sobre un camino utilizado diariamente por los habitantes de la zona, debido a que comunica la vereda con la cabecera municipal.

El teniente coronel Carlos Romero, comandante del Batallón de Infantería Liviana Batalla de Bomboná, detalló cómo se hizo la destrucción de los artefactos que amenazaban la integridad de la población civil.

"Estos artefactos se encontraban junto a un camino de uso frecuente por la población civil y que nos comunica con la cabecera municipal. La destrucción fue realizada por nuestros hombres expertos en explosivos, quienes de forma controlada realizaron el procedimiento, evitando afectaciones tanto a las propias tropas como a nuestra población civil", indicó Romero.



Además, las autoridades señalaron que, tras identificar los explosivos, las tropas establecieron un perímetro de seguridad y activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Según el Ejército Nacional, la ubicación de los artefactos permitió contrarrestar una acción que, presuntamente, buscaba generar temor entre las comunidades y afectar la movilidad y tranquilidad de los habitantes del Nordeste antioqueño.

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Las autoridades anunciaron que pondrán los hechos en conocimiento de las entidades competentes, al considerar que la instalación de este tipo de artefactos representa una afectación a la población civil y una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario.