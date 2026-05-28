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Anestesiólogos suspenden servicios en hospital de Caldas, Antioquia: les deben más de mil millones

Ginecoobstetricia, cirugía y ortopedia serán las especialidades afectadas por obligaciones sin cumplir, principalmente por parte de Savia Salud.

San Vicente Paul Caldas.jpg
Hospital San Vicente Paul de Caldas.
Foto: Hospital San Vicente Paul de Caldas.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Sigue la mala hora para el sistema de salud en Antioquia y especialmente en centros asistenciales del Valle de Aburrá que atienden a la mayor parte de la población en el departamento.

Este es el caso del Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas donde a partir de hoy el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, Anestesiar, anunció la suspensión de servicios por millonarias deudas.

Según Esteban Bustamante, director Jurídico de Anestesiar, la cartera vencida para ocho profesionales que rotan en el centro asistencial asciende a 1.300 millones de pesos, tras estar acumulándose desde septiembre del año anterior cuando pagaron por última vez.

El directivo indicó que esperan llegar por lo menos a acuerdos claros de pago y así evitar las consecuencias para procedimientos quirúrgicos en especialidades como Ginecoobstetricia, Cirugía y Ortopedia.

“La medida podría mantenerse hasta que se pague la deuda. Puede inclusive no ser la totalidad, pero al menos que se haga un pago considerable y se llegue a un plan de pagos serio, porque con el gerente ya se han hecho planes de pagos antes y ninguno ha sido cumplido”, aseguró.

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Frente a las dificultades para el desembolso de recursos, Bustamante explicó que desde la gerencia del hospital les han manifestado demoras en giros por parte de la EPS mixta Savia Salud.

No obstante, aclaró que tanto el gerente como la Junta Directiva del centro asistencial han rechazado la alternativa propuesta por el sindicato para que las obligaciones sean canceladas directamente por parte de la EPS a los anestesiólogos.

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