"Que le metan plata”: director de la Adres por retorno de Savia Salud a autoridades departamentales

En medio de la expectativa por conocer la realidad financiera de la EPS mixta Savia Salud, cuya administración retornó a sus accionistas tras la suspensión de la intervención por parte de la Supersalud, varias voces se han pronunciado sobre el futuro de la entidad con más de 1.6 millones de usuarios.

Quien lo hizo recientemente desde Medellín fue el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, Adres, Félix León Martínez, quien se mostró positivo frente al manejo que podría darle la Gobernación de Antioquia (36,65%), la Alcaldía de Medellín (36,65%) y Comfama (26,70%) como propietarios.

No obstante, el directivo advirtió que se requiere un gran esfuerzo por capitalizar la EPS, de lo contrario su situación poco mejorará o incluso podría empeorar.

"Ojalá lo retornen, pero le inviertan platica, porque es que el problema es que los dueños de las EPS quieren vivir solo a costa del Gobierno. No, no, ellos no invierten nada, no arriesgan nada, no tienen capital propio y trabajan con la plata del míster. En en las empresas privadas eso no se permite", indicó.



Martínez añadió que Savia Salud está retornando a sus dueños, de mayoría pública, en un sistema donde se requiere una fuerte inyección de capital para quienes asuman la administración de entidades con graves problemas financieros y que hasta ahora no hay certeza sobre la capacidad suficiente para que las entidades locales sean quienes la saquen a flote.

"Para ser dueño, hay que tener plata. Eso dice el capitalismo. Yo, no me lo inventé yo. Y entonces yo le dije al presidente el otro día, pero que se le devuelva a su dueño. ¿Cuáles dueños? Si no tienen un peso, no tienen, los accionistas no tienen un peso, el capital se perdió. ¿Cuáles son los dueños?", aseguró.

Savia salud atraviesa una fuerte crisis. Reportes recientes indican que, tras la intervención del Gobierno nacional, su endeudamiento aumentó 166 %, afectando las obligaciones con clínicas y hospitales que también se duplicaron en los últimos tres años de administración.