Gobernación de Antioquia embargó cuentas de 280.000 morosos por impuesto vehicular

La Gobernación de Antioquia adelantó proceso de embargo a las cuentas bancarias de 280.000 morosos del impuesto vehicular. Ciudadanos afectados aseguran que los casos se deben revisar de forma puntual ya que en la actualidad no son propietarios de los vehículos reportados como morosos.

Una serie de denuncias han generado preocupación en Antioquia y más en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Gobernación por concepto de impuestos vehiculares, ya que varias personas aseguran que sus cuentas bancarias fueron embargadas sin previo aviso y por obligaciones que, según afirman, ya no les correspondían.

Martín Jaramillo, subsecretario de Tesorería y Cobro Coactivo de la Gobernación, señaló que el único camino para no causar ese impuesto a cargo de una persona es que el mismo ciudadano se retire del RUNT, gestión que se hace ante las secretarías de tránsito: "Si el carro aparece a nombre de una persona, por más que no lo posea, no lo tenga, se lo hayan robado, debe pagar los impuestos. Sin embargo, el trámite es muy sencillo. En cualquier tránsito, estando al día en impuestos y en cualquier tipo de embargo, pueden traspasar ese carro, bien sea la otra persona o cancelarle", indicó.

El funcionario de la gobernación no desconoce que el RUNT tiene una tasa de error menor al 1 %, y que ese porcentaje son de personas que efectivamente tienen un argumento válido de reclamo: "Puede haber algún error. Claramente, en el RUT tiene una tasa de error de menos del 1 %, pero ese 0,4, 0,3 por 100 son personas que efectivamente tienen un argumento válido y que los estamos nosotros resolviendo. Prácticamente, todos los que se acercan el mismo día y, en los términos de ley, los que nos contactan por medios electrónicos", añadió.



Uno de los casos conocidos es el de Felipe Múnera, quien descubrió el embargo luego de recibir una consignación en su cuenta bancaria. Al notar que el dinero desaparecía inmediatamente, acudió a una oficina bancaria, donde le informaron que existía una medida cautelar ordenada por la Gobernación de Antioquia.

Al dirigirse a las instalaciones de la Administración Departamental, se encontró una larga fila de personas que, según relató, enfrentaban situaciones similares. Allí, un funcionario le informó que el sistema registraba una deuda correspondiente a cinco vehículos por impuestos atrasados.

"Y el señor me dice: señor, en la pantalla le aparecen cobros de 5 vehículos. ¿Usted tiene esos 5 vehículos? Y yo, señor, yo solamente tengo un carro, y lo cambié hace 3 meses. Y ese otro que se ve ahí de último, aquí tengo la matrícula con el nombre de la niña que lo compró, ese carro ya no es mío. ¿Usted por qué me está cobrando eso? Ay, ¿cómo así? Y los demás, los demás todos están traspasados", contó.

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Sin embargo, el hombre aseguró que, así como con su último carro, que ya no estaba a su nombre, los demás vehículos que había tenido habían sido vendidos y traspasados legalmente entre 10 y 15 años atrás.

De acuerdo con su testimonio, funcionarios de la Gobernación le indicaron que el problema obedecería a que algunos organismos de tránsito no habrían actualizado oportunamente la información sobre los cambios de propietario, situación que habría generado inconsistencias en la base de datos.