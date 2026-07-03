Ejército halló arsenal del Clan del Golfo en zona rural de Turbo, Antioquia

El Ejército Nacional halló arsenal del Clan del Golfo en zona rural de Turbo, Antioquia. En el lugar se encontraron armas, explosivos y minas antipersonales.

En una nueva ofensiva contra las estructuras criminales que delinquen en el Urabá antioqueño, tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional descubrieron un depósito ilegal con abundante material de guerra, explosivos, equipos de comunicación e intendencia

El material, perteneciente a la subestructura Fernando Oquendo Estrada del Clan del Golfo, fue encontrado en zona rural del municipio de Turbo, donde soldados del Batallón de Infantería Francisco de Paula Vélez ubicaron el escondite utilizado por esta organización para almacenar armamento.

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El coronel Diego Grimaldos, comandante de la Décima Séptima División del Ejército Nacional, destacó que, durante el operativo militar, se pudo incautar abundante material de guerra usado por el Clan del Golfo en la subregión.



“Durante la operación fueron incautados cinco fusiles, cuatro pistolas, diferentes proveedores, abundante munición de diferentes calibres, equipos de campaña, chalecos multipropósitos, un radio de comunicaciones y 30 minas antipersonas”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades militares, este resultado representa un golpe significativo contra la capacidad armada y logística de la subestructura criminal, al afectar sus recursos para ejecutar acciones violentas e intimidar a la población del Urabá antioqueño.

Asimismo, destacaron que la incautación de las minas antipersonales contribuye a reducir el riesgo para las comunidades y para la Fuerza Pública que desarrolla operaciones en esta región del departamento de Antioquia.