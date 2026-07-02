Asesinaron a un hombre por alardear con billetes de $100.000 en un bar en Antioquia

Siguen los casos de intolerancia en Antioquia, el último hecho ocurrió cuando un hombre fue asesinado tras presumirle a otro billetes de $100.000 dentro de un bar en el municipio de Cisneros

Los casos de intolerancia están al orden del día y no sólo ocurren en los hogares, reuniones familiares, entre otras, ahora por hechos que tienen que ver con el chicaneo de dinero.

Todo ocurrió en el Nordeste de Antioquia, específicamente en el parque principal de Cisneros, donde fue asesinado un hombre de 48 años, identificado como Imperio Alejandro Tejada Escalante, cuando departía con otras personas, tomándose unos tragos. En medio del departir, la víctima comenzó a alardear con billetes de 100.000 pesos a otro hombre, lo que provocó una riña a golpes.

Aunque el hombre fue remitido de urgencia por la gravedad de las heridas a dos centros hospitalarios de Bello, que son la Clínica del Norte y el Hospital Marco Fidel Suárez, no pudo recibir atención médica. Por lo tanto, su última posibilidad fue el Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín, en donde estuvo en promedio de 24 horas en la Unidad de Cuidados Intensivos- UCI donde se le diagnosticó muerte cerebral, sin embargo, en las últimas horas, se produjo su fallecimiento.



En Medellín, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, van 2.002 casos por riñas en lo que va del año, concentrados principalmente en zonas de rumba como el Parque Lleras, la 70 y Provenza, de los cuales 42 han terminado en tragedia. Por ahora, el agresor permanece prófugo, mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Ante este panorama y el reciente hecho de intolerancia, las autoridades piden a la comunidad tolerancia y el autocontrol, para evitar tragedias.