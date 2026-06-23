Amordazaron y asesinaron a un adulto mayor en su casa en el centro de Medellín

Un adulto mayor fue amordazado y asesinado en su vivienda en el centro de Medellín. Cuatro hombres ingresaron al inmueble y tras inmovilizar a una hermana de la víctima huyeron con dos paquetes cuyo contenido se desconoce.

Autoridades están tras la pista de cuatro personas señaladas de ingresar a la vivienda de un adulto mayor en el centro de Medellín y huir tras hurtarle algunos objetos.

Los hechos ocurrieron en el segundo piso de una torre de apartamentos en el barrio Boston de la cual también era propietario el hombre, identificado como Luis Bernardo Villegas, de 73 años de edad.

Según el reporte de autoridades judiciales, el hombre, quien también era docente pensionado hace cuatro años, estaba en el inmueble esperando a una persona para concretar un negocio y acompañado de una hermana que lo visitaba esporádicamente.



Al lugar llegaron cuatro hombres que en medio de amenazas amordazaron a Villegas y su hermana con cinta adhesiva de pies, manos y boca para posteriormente asfixiarlo. Antes de irse los victimarios desordenaron algunas pertenencias de la casa y huyeron con dos paquetes en bolsas negras que al parecer contenían dinero.

Por lo pronto, con entrevistas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, las autoridades avanzan con las labores investigativas que permitan la captura de los responsables y esclarecer las circunstancias y motivos del hecho que se convierte en la muerte violenta número 126 en lo corrido del año en Medellín.

No se descarta que el crimen tenga que ver con la actividad económica desempeñada por Villegas, enfocada desde hace varios tiempo en la comercialización de propiedad raíz de manera independiente.