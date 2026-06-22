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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mujer murió durante procedimiento estético en Medellín para extraer biopolímeros de sus glúteos

Mujer murió durante procedimiento estético en Medellín para extraer biopolímeros de sus glúteos

Autoridades investigan el caso ocurrido en un exclusivo sector de la capital antioqueña. La mujer había viajado desde Nueva York para practicarse el proceso.

Mujer muerta Medellín procedimiento estético.
Mujer muerta Medellín procedimiento estético.
Foto: suministrada.
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

Investigan la muerte de una enfermera que murió en medio de un procedimiento estético en Medellín. La mujer, de nacionalidad colombiana, había viajado desde Nueva York para practicarse una extracción de biopolímeros en sus glúteos

Luego de un caso ocurrido a finales de febrero, en Medellín se registró la segunda muerte durante 2026 de una persona en medio de procedimientos estéticos.

El caso más reciente ocurrió en un Quirófano de la Torre Médica El Tesoro en el sector de El Poblado donde se reportó el fallecimiento de Paula Andrea Beltrán, de 41 años de edad.

La mujer, de nacionalidad colombiana, había llegado a la capital antioqueña tres días antes desde Nueva York, donde se desempeñaba como asistente de enfermería, para practicarse una extracción de biopolímeros en sus glúteos.

Según información entregada a las autoridades por parte de directivos del establecimiento médico donde ocurrió la situación, después de una hora y diez minutos de haber iniciado el procedimiento, Beltrán tuvo un paro cardiorrespiratorio.

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A partir de allí, el personal médico inició maniobras de reanimación que no tuvieron un resultado favorable y la paciente murió en el mismo lugar de los hechos.

Ahora serán las respectivas investigaciones ya iniciadas por las autoridades judiciales y de salud las que determinen las causas del deceso y si el establecimiento y los profesionales a cargo de la intervención, por la cual la mujer pagó 38 millones de pesos, cumplían las normas.

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