Ya son 35 edificaciones suspendidas por irregularidades en Cerro de las Tres Cruces de Medellín 

En lo corrido del año, van 35 edificaciones suspendidas en el Cerro de las Tres Cruces de Medellín por carecer de licencias. Con recorridos en territorio y monitoreo satelital, la Alcaldía de Medellín fortalece la protección de los cerros tutelares y refuerza las acciones de control.

Ante el aumento de construcciones habitacionales irregulares a mitad de año, la Administración Distrital continúa fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control urbanístico en el Cerro de las Tres Cruce, en el suroccidente de Medellín, para proteger la vida de las personas, prevenir acciones ilegales y salvaguardar uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad.

Gracias a estas labores de seguimiento y control, se ha logrado la suspensión de, aproximadamente, 35 obras que no contaban con las licencias requeridas en esta zona.

Estas labores se complementan con herramientas de monitoreo satelital que permiten detectar alertas tempranas sobre cambios en el uso del suelo, movimientos de tierra o nuevas construcciones, lo cual facilita una respuesta oportuna por parte de las autoridades.



El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Juan Camillo Arredondo Ballesteros, indicó que se han realizado siete recorridos de observación y seguimiento, con el fin de identificar posibles intervenciones urbanísticas informales.

“Este año hemos identificado 96 intervenciones irregulares en el cerro de las Tres Cruces y de ellas se han generado igual número de incendios. Estos permiten a las autoridades de policía activar las actuaciones correspondientes para la recuperación del territorio”, aseveró.

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La Alcaldía de Medellín hace un llamado a la ciudadanía a construir e invertir de manera responsable y dentro de la legalidad, para contribuir a la protección de la vida, la seguridad de las comunidades y la conservación de los cerros tutelares.

También a verificar previamente las condiciones urbanísticas y jurídicas de los predios, y a desconfiar de ofertas que prometen terrenos económicos o posibilidades de construcción sin los permisos requeridos.